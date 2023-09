15+ dobrych nowości w tym tygodniu na Netflix. Przejrzyj listę premier

„Shane Gillis: Beautiful Dogs” – wtorek



W hałaśliwym stand-upie Shane Gillis nawiązuje do byłego swojej dziewczyny (żołnierza Navy SEAL), zwiedzania domu George'a Washingtona i bycia prześladowanym przez australijskiego Gota.



„69” – środa



Adaptacja głośnego filmu Pen-eka Rattanaruanga „6ixtynin9” opowiadającego historię kobiety, która po utracie pracy w korporacji wraca do domu bez pieniędzy. Gdy przed drzwiami swojego domu znajduje pudełko z ogromną sumą w środku, wkrótce jej właściciele zgłaszają się, aby odzyskać zgubę.



„Infamia” – środa



Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie regularnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Gotowy do służby” – środa



Suzano (Leandro Hassum) urodził się i wychował w fikcyjnym mieście Campo Manso na zapadłej prowincji stanu Rio de Janeiro. Jednakże gdy przypadkiem udaje mu się schwytać zbiegłego przestępcę powiązanego z gangiem hazardowym, trafia w centrum akcji — do samego Rio. Jako nowy komendant zupełnie sobie nie radzi, przez co w 8. komisariacie Rio de Janeiro wszystko wywraca się do góry nogami. Wszyscy jego skorzy do działania współpracownicy są przekonani, że nie utrzyma się na stanowisku zbyt długo. Jednak jego niekonwencjonalne metody oraz ogromne serce mogą okazać się sekretną bronią w walce z przestępczością.



„Dom Tahira” – środa



Gdy staje się jasne, że nic już nie uratuje rodzinnego sklepu rybnego przed bankructwem, Tahir i jego bliscy postanawiają przerzucić się na handel innym towarem. Pogoń za sukcesem może jednak pogrążyć ich w chaosie. Serial komediowy o rodzinie Saudyjczyków, która zamienia handel rybami na handel cudownym preparatem w nadziei na podbicie nowego rynku. Choć muszą się mocno nakombinować, odkrywają przy tym wartość poświęcenia, braterstwa i więzi rodzinnych.



„Drapieżniki” – środa



Streszczenie: porywający serial przyrodniczy o pięciu gatunkach drapieżników z całego świata walczących o przetrwanie w swoich naturalnych środowiskach. Zobacz, jak wygląda życie gepardów, niedźwiedzi polarnych, likaonów i innych śmiertelnie niebezpiecznych łowców, którzy toczą nieustanną walkę o dominację. Narratorem tego intrygującego serialu przyrodniczego jest nominowany do Oscara Tom Hardy.



„Honor skauta: Tajne akta Boy Scouts of America” – środa



Ten oparty na wywiadach z demaskatorami, ofiarami i byłymi pracownikami dokument śledczy ujawnia, w jaki sposób organizacja Boy Scouts of America próbowała zatuszować jeden z najbardziej przerażających skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w historii.



„Ukochane dziecko” – czwartek



Sześcioodcinkowy miniserial oparty na powieści Romy’ego Hausmana pod tym samym tytułem.

Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.

Serial zaczyna się od tego, na czym tradycyjne thrillery zwykle się kończą — wybawienia. Jednak prawdziwy koszmar rozpoczyna się dopiero wraz z przybyciem rodziców Leny do szpitala tej samej nocy. Przez prawie 13 lat rozpaczliwie poszukiwali oni swojej zaginionej córki…



„Top Boy”, sezon 3. – czwartek



Ostatnie działania Sully’ego nie pozostały bez wpływu na jego układy z Dushane’em. Gdy pojawiają się nowe problemy, ich wspólne imperium zaczyna być rozsadzane przez siły działające zarówno od zewnątrz, jak i od środka. Czy w zmieniającym się na ich oczach świecie będą w stanie koegzystować, kierując się zasadami, których przestrzegali przez całe życie? A może dwóch liderów to już tłum?



„Virgin River”, sezon 5. – czwartek



Piąty sezon serialu „Virgin River” obfituje w zaskakujące zwroty akcji — zobaczymy w nim szokujące rozstanie, trudny proces sądowy, bolesne pożegnanie oraz pożar lasu, który zbliża do siebie niektórych mieszkańców Virgin River, oddalając innych. Problemy macierzyństwa skłaniają Mel do podjęcia ważnej decyzji dotyczącej jej przyszłości w klinice, gdy z powodu ciąży nieoczekiwanie budzą się w niej dawne emocje. Pragnąc udowodnić Mel swoją wartość, Jack zmierza się ze swoimi demonami z przeszłości — oraz oczywiście z Charmaine. Gdy z powodu niepełnosprawności Doc i Hope zaczynają tracić poczucie własnej tożsamości, szukają pocieszenia w społeczności, swojej nowej rodzinie oraz w sobie nawzajem.



„A gdyby tak…” – czwartek



Para nowożeńców zostaje uwięziona na odludnej wyspie. Czy uda im się z niej wydostać, czy też rozpadnie się ich związek?



„Kung Fu Panda: Smoczy rycerz” – czwartek



Podczas zasłużonej wycieczki kulinarnej po Chinach, ulubieniec widzów Kung Fu Panda zostaje niesłusznie oskarżony o niewłaściwe użycie magicznej broni. Aby oczyścić swoje imię, Po łączy siły z niezwykle akuratnym, chociaż niecierpliwym angielskim rycerzem i wyrusza na epicką wyprawę.



„GAMERA -Rebirth” – czwartek



Gamera to potwór z obfitującego w efekty specjalne filmu „Gamera” z 1965 roku wyprodukowanego przez firmę Daiei Film (obecnie Kadokawa). Gamera broni ludzkości przed czyhającymi na nią na Ziemi niebezpieczeństwami, jest przyjacielem dzieci i orędownikiem sprawiedliwości. Z wyglądu przypomina żółwia, potrafi latać i ma inne niezwykłe cechy.

Gamera zyskał popularność dzięki swojemu unikalnemu stylowi — potrafi ziać ogniem albo wirować i latać jak dysk. Zasłynął także dzięki odwadze — nie boi się konfrontacji z żadnym wrogiem, bez względu na to, jak potężnym. Cały czas powstają sequele „Gamery” i inne filmy z udziałem tego potwora.

Od lat 60. do 80. XX w. nakręcono osiem filmów o Gamerze, a w latach 90. powstał trzyczęściowy serial z udziałem tego potwora.



„Wezwał cię czas” – piątek



„Wezwał cię czas” to romans pełen tajemnic opowiadający historię Jun-hee, która rok wcześniej straciła chłopaka i nadal nie może się pozbierać. W cudowny sposób zostaje przeniesiona do roku 1998, gdzie spotyka Si-heona, który okazuje się niesamowicie podobny do jej zmarłego ukochanego, a także jego przyjaciela In-gyu.



„Ciało w ogniu” – piątek



W maju 2017 r. na terenie zbiornika Foix w okolicach Barcelony zostaje znaleziony spalony wrak samochodu ze zwęglonymi szczątkami policjanta Pedro (José Manuel Poga) w środku. Odkrycie szybko wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza gdy w toku śledztwa ujawnione zostają toksyczne powiązania, oszustwa, przemoc i skandale seksualne z udziałem ofiary oraz dwojga innych policjantów: partnerki Pedro, Rosy (Úrsula Corbero), i jej byłego chłopaka Alberta (Quim Gutiérrez).



„Selling Sunset: Orange County” – piątek



W drugim sezonie „Selling Sunset: Orange County” młodzi pośrednicy z agencji Oppenheim Group zaryzykują wszystkim, aby odnieść sukces na bezwzględnym rynku kalifornijskich nieruchomości.



„Taśmy Rosy Peral” – piątek



Dokument zawiera pierwszy wywiad z byłą policjantką Rosą Peral nagrany w więzieniu. Po głośnym procesie w 2020 r. skazano ją za zamordowanie partnera z pomocą byłego kochanka.



„Nieznane misje szpiegowskie” – piątek



Streszczenie: emocjonujący serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, w którym pracownicy agencji wywiadowczych MI6 i CIA opowiadają o pracy szpiegów, kampaniach zimnej wojny oraz zamachach stanu dokonanych przez tajnych agentów. Zobaczymy w nim wywiady z prawdziwymi urzędnikami, oficerami i szpiegami.Czytaj też:

