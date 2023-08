Wiemy, jak umrze Zuza z „Przyjaciółek”. Aktorka żegna się z serialem

Serial „Przyjaciółki” na antenie Poslatu gości od 2012 roku i wciąż cieszy się sporą oglądalnością. Jesienią stacja wyemituje kolejny sezon, w której – jak informowaliśmy na początku sierpnia – zniknąć ma jedna z postaci.

Chodzi o Anitę Sokołowską, która wcielała się w postać energicznej Zuzy Markiewicz. Kobieta szturmem zdobywała kolejne szczeble kariery w finansach. Bohaterka pojawi się w kilku pierwszych odcinkach sezonu, a później jej wątek zniknie na zawsze.

– Ten sezon będzie wyjątkowy, będzie inny od wszystkich, absolutnie. Będzie bardzo trudny. Będzie absolutnie zaskakujący dla widzów. I dla nas, dla aktorów, dla przyjaciółek ostatecznie też był zaskakujący i bardzo trudny. Wiem, że mówię tajemniczo, ale nie chcę zdradzać całego splotu akcji, bo będzie smutno. To jest najsmutniejszy sezon – powiedziała Małgorzata Socha podczas konferencji ramówki Polsatu.

Jak umrze Zuza z „Przyjaciółek”?

Teraz wiemy już, że Zuza, która wyjechała w ostatnim sezonie do Berlina i sporadycznie komunikowała się z przyjaciółkami przez internet, wróci do Warszawy. Jednak nie na długo.

W rozmowie z Plotkiem, osoba związana z produkcją przekazała, że Zuza będzie miała nawrót raka. – Niestety tym razem nie wygra z chorobą. Widzowie zobaczą jej śmierć na początku nowego sezonu – podała.

Informator portalu podał też, że uśmiercenie bohaterki jest wspólną decyzją scenarzystów i Anity Sokołowskiej.

– W zeszłym sezonie produkcja poszła Anicie na rękę, by mogła spełniać się w innych projektach i dostała urlop. Zuza jednak nie może wiecznie tkwić w zawieszeniu. Czas poza planem utwierdził ją w przekonaniu, że czas pozwolić Zuzie odejść. Anita już nie chciała furtek powrotu, bo fani ciągle pytaliby ją kiedy wróci. A uśmiercenie jej postaci wywróci fabułę do góry nogami i zakończy raz na zawsze ten etap życia Anity. To po tylu latach serialu, w którym wydawałoby się, że zdarzyło się wszystko, wydawało się w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, bo jednak śmierci głównej postaci jeszcze nie było. To też pozwoli innym bohaterom zagrać wiele ciekawych scen – tłumaczy informator.

