Ponad 40 nowości we wrześniu na Netflix. Przejrzyj listę premier

W finałowym sezonie „Sex Education” widzowie wspólnie z ulubionymi bohaterami odkrywać będą zupełnie inną rzeczywistość, jaka czeka ich za progiem nowego liceum – Cavendish. Nie mniejsze zaskoczenie czeka na widzów w filmie „Freestyle”, w którym Maciej Musiałowski wciela się w rolę rapera Diego zamieszanego w brudne interesy krakowskiego półświatka. Wrześniowej liście premier żywych barw doda polski serial „Infamia”, opowiadający historię nastoletniej Romki i jej rodziny, która stara się balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi zasadami.

Nowości na Netflix we wrześniu

„Sex Education 4” – 21 września



Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości — w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy — sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…



„Tapie” – 13 września



„Tapie” to siedmioodcinkowy miniserial o wzlotach i upadkach kontrowersyjnego francuskiego polityka i biznesmena Bernarda Tapie, którego zagrał Laurent Lafitte.



„Top Boy” – 7 września



Ostatnie działania Sully’ego nie pozostały bez wpływu na jego układy z Dushane’em. Gdy pojawiają się nowe problemy, ich wspólne imperium zaczyna być rozsadzane przez siły działające zarówno od zewnątrz, jak i od środka. Czy w zmieniającym się na ich oczach świecie będą w stanie koegzystować, kierując się zasadami, których przestrzegali przez całe życie? A może dwóch liderów to już tłum?



„Infamia” – 6 września



Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie regularnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Virgin River” – 7 września



Piąty sezon serialu „Virgin River” obfituje w zaskakujące zwroty akcji — zobaczymy w nim szokujące rozstanie, trudny proces sądowy, bolesne pożegnanie oraz pożar lasu, który zbliża do siebie niektórych mieszkańców Virgin River, oddalając innych. Problemy macierzyństwa skłaniają Mel do podjęcia ważnej decyzji dotyczącej jej przyszłości w klinice, gdy z powodu ciąży nieoczekiwanie budzą się w niej dawne emocje. Pragnąc udowodnić Mel swoją wartość, Jack zmierza się ze swoimi demonami z przeszłości — oraz oczywiście z Charmaine. Gdy z powodu niepełnosprawności Doc i Hope zaczynają tracić poczucie własnej tożsamości, szukają pocieszenia w społeczności, swojej nowej rodzinie oraz w sobie nawzajem.



„Miłość jest ślepa”, sezon 5. – 22 i 29 września



Single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianymi osobami. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem w Seattle, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Ten wciągający 12-odcinkowy serial odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa. Jego gospodarzami są Nick i Vanessa Lachey.



„Freestyle” – 13 września



Diego, uliczny raper po odwyku, zrywa z dilerką i koncentruje się na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą, odrzucając krążące wokół pokusy zdobycia łatwego hajsu. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diega pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu złoty i szybki interes – zakup oraz przemyt sporej ilości koksu. Diego podejmuje wyzwanie, jednak nie wszystko idzie po jego myśli. Świat, przed którym uciekał, zasysa go jak bagno i brutalnie konfrontuje z gangsterskim podziemiem. Czy mężczyzna wyjdzie z tego cało?



„Hrabia” – 15 września



To film łączący czarną komedię i horror, osadzony w równoległym świecie inspirowanym współczesną historią Chile. Głównym bohaterem jest Augusto Pinochet, symbol światowego faszyzmu, który okazuje się wampirem zamieszkującym zrujnowaną posiadłość na zimnym południowym krańcu kontynentu. Swoją egzystencję podtrzymuje, zaspokajając apetyt na czynienie zła. Po 250 latach życia Pinochet postanawia jednak zrezygnować z picia krwi i wiecznego życia – nie może już po prostu znieść tego, że świat zapamiętał go jako złodzieja. Jakby tego było mało, zawiódł się na swojej rozczarowującej i oportunistycznej rodzinie. Przychodzi jednak czas, kiedy po nawiązaniu zupełnie nieoczekiwanej relacji Pinochet odnajduje chęć do życia, które tym razem będzie zdecydowanie antyrewolucyjne.



„Serce w chmurach” – 15 września



Hadley (Haley Lu Richardson) spóźnia się na lot z Nowego Jorku do Londynu i przypadkiem spotyka na lotnisku Olivera (Ben Hardy), który od razu wpada jej w oko. Długa wspólna noc w samolocie mija w mgnieniu oka, ale po wylądowaniu na Heathrow para zostaje rozdzielona, a odnalezienie się w chaosie wydaje się niemożliwe. Czy los zainterweniuje, aby zmienić tych współpasażerów w bratnie dusze?

„Serce w chmurach” to urocza komedia romantyczna producentów serii „Do wszystkich chłopców” oparta na popularnej powieści Jennifer E. Smith „The Statistical Probability of Love at First Sight”. Film, w którym główne role grają Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher i Sally Phillips, przypomina, że koordynacja czasowa ma ogromne znaczenie, a prawdziwą miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.



„Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara” – 27 września



Ekranizacja popularnego opowiadania Roalda Dahla o bogaczu, który dowiaduje się o istnieniu guru, który widzi bez użycia oczu, i postanawia sam opanować tę sztukę, by móc oszukiwać w grach hazardowych.



„Nieznane misje szpiegowskie” – 8 września



Emocjonujący serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, w którym pracownicy agencji wywiadowczych MI6 i CIA opowiadają o pracy szpiegów, kampaniach zimnej wojny oraz zamachach stanu dokonanych przez tajnych agentów. Zobaczymy w nim wywiady z prawdziwymi urzędnikami, oficerami i szpiegami.



„Sprawa Iwony Wieczorek” – 2 września



W 2010 roku kamery monitoringu nagrały 19-letnią Iwonę Wieczorek wracającą z klubu nocnego do domu. Chwilę potem dziewczyna zniknęła. Poszukiwanie odpowiedzi wciąż trwa.



„Cztery dobre dni” – 30 września



Matka pomaga córce, z którą straciła kontakt, przetrwać cztery kluczowe dni odwyku narkotykowego. Film oparty na faktach.



„Szybcy i wściekli 9” – 28 września



Cypher prosi Jakoba o pomoc w zemście na Domie i jego drużynie.



„Pacyfik” – 15 września



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„Rozczarowani”, część 5. – 1 września



Młoda księżniczka wraz z elfim przyjacielem i osobistym demonem przeżywa różne absurdalne przygody.



„Miłość jest ślepa: Po ślubie”, sezon 4. – 1 września



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Półtora dnia” – 1 września



Aby spotkać się z córką, Artan (Alexej Manvelov) bierze swoją byłą żonę Louise (Alma Pöysti) za zakładniczkę i wyrusza w ekscytującą i pełną emocji wyprawę z nią i policjantem Lukasem (Fares Fares). Przemierzają szwedzkie wiejskie bezdroża w samym środku upalnego lata, a policja depcze im po piętach.



„Plan na imprezę” – 1 września



Nowy bollywoodzki komediodramat Netflixa, którego premierę zaplanowano na 1 września. Z okazji ogłoszenia debiutu zaprezentowano krótki klip oraz fotki promocyjne, które znajdziecie poniżej. Za reżyserię filmu odpowiadał Vatsal Neelakantan, scenariusz napisali Vatsal Neelakantan oraz Sapan Verma, a w obsadzie znaleźli się m.in. Babil Khan, Amrith Jayan, Medha Rana, Aadhya Anand, Ninad Kamat oraz Juhi Chawla Mehta.



„Szczęśliwy finał” – 1 września



Luna (Gaite Jansen) i Mink (Martijn Lakemeier) są świetnie dobraną parą, która obchodzi swoją pierwszą rocznicę ślubu. Mink nie wie jednak, że Luna od samego początku udaje orgazmy oraz milczy o tym od tak dawna, że nie ma odwagi z nim na ten temat porozmawiać. Jej przyjaciele, którzy są świadomi problemu, namawiają ją, by spróbowała nowych rzeczy w łóżku. W związku z tym Luna proponuje Minkowi coś ekscytującego – trójkąt miłosny. Noc z udziałem aktywistki klimatycznej imieniem Eve (Joy Delima) wywraca życie Luny do góry nogami.



„Czy to ona jest wilkiem?” – 3 września



Pięciu mężczyzn i pięć kobiet szuka prawdziwej miłości, pragnąc nawzajem lepiej się poznać na randkach i w trakcie realizacji wspólnego projektu. Haczyk polega na tym, że kilka spośród kobiet uczestniczących w programie to „nieszczere wilczyce”, którym nie wolno się zakochać, i które muszą dotrwać do końca bez bycia ujawnionymi oraz przyjęcia czyjejkolwiek deklaracji miłości. Oznacza to, że uczestnicy niebędący „wilczycami” oraz widzowie nieustannie starają się domyślić, czy rozwijające się w programie związki uczuciowe są prawdziwe, czy też stanowią kłamliwe zagrywki „wilczyc”. Prowadzącymi programu są między innymi Natsuko Yokosawa, Karen Takizawa, RIKU (THE RAMPAGE) i Nako Yabuki.



„69-serial” – 6 września



Adaptacja głośnego filmu Pen-eka Rattanaruanga „6ixtynin9” opowiadającego historię kobiety, która po utracie pracy w korporacji wraca do domu bez pieniędzy. Gdy przed drzwiami swojego domu znajduje pudełko z ogromną sumą w środku, wkrótce jej właściciele zgłaszają się, aby odzyskać zgubę.



„Gotowy do służby” – 6 września



Suzano (Leandro Hassum) urodził się i wychował w fikcyjnym mieście Campo Manso na zapadłej prowincji stanu Rio de Janeiro. Jednakże gdy przypadkiem udaje mu się schwytać zbiegłego przestępcę powiązanego z gangiem hazardowym, trafia w centrum akcji — do samego Rio. Jako nowy komendant zupełnie sobie nie radzi, przez co w 8. komisariacie Rio de Janeiro wszystko wywraca się do góry nogami. Wszyscy jego skorzy do działania współpracownicy są przekonani, że nie utrzyma się na stanowisku zbyt długo. Jednak jego niekonwencjonalne metody oraz ogromne serce mogą okazać się sekretną bronią w walce z przestępczością.



„Dom Tahira” – 6 września



Gdy staje się jasne, że nic już nie uratuje rodzinnego sklepu rybnego przed bankructwem, Tahir i jego bliscy postanawiają przerzucić się na handel innym towarem. Pogoń za sukcesem może jednak pogrążyć ich w chaosie. Serial komediowy o rodzinie Saudyjczyków, która zamienia handel rybami na handel cudownym preparatem w nadziei na podbicie nowego rynku. Choć muszą się mocno nakombinować, odkrywają przy tym wartość poświęcenia, braterstwa i więzi rodzinnych.



„Drapieżniki” – 6 września



Porywający serial przyrodniczy o pięciu gatunkach drapieżników z całego świata walczących o przetrwanie w swoich naturalnych środowiskach. Zobacz, jak wygląda życie gepardów, niedźwiedzi polarnych, likaonów i innych śmiertelnie niebezpiecznych łowców, którzy toczą nieustanną walkę o dominację. Narratorem tego intrygującego serialu przyrodniczego jest nominowany do Oscara Tom Hardy.



„Ukochane dziecko” – 7 września



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.



„A gdyby tak...” – 7 września



Para nowożeńców zostaje uwięziona na odludnej wyspie. Czy uda im się z niej wydostać, czy też rozpadnie się ich związek?



„Wezwał cię czas” – 8 września



To romans pełen tajemnic opowiadający historię Jun-hee, która rok wcześniej straciła chłopaka i nadal nie może się pozbierać. W cudowny sposób zostaje przeniesiona do roku 1998, gdzie spotyka Si-heona, który okazuje się niesamowicie podobny do jej zmarłego ukochanego, a także jego przyjaciela In-gyu.



„Ciało w ogniu” – 8 września



W maju 2017 r. na terenie zbiornika Foix w okolicach Barcelony zostaje znaleziony spalony wrak samochodu ze zwęglonymi szczątkami policjanta Pedro (José Manuel Poga) w środku. Odkrycie szybko wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza gdy w toku śledztwa ujawnione zostają toksyczne powiązania, oszustwa, przemoc i skandale seksualne z udziałem ofiary oraz dwojga innych policjantów: partnerki Pedro, Rosy (Úrsula Corbero), i jej byłego chłopaka Alberta (Quim Gutiérrez).



„Taśmy Rosy Peral” – 8 września



W tym dokumencie o prawdziwej zbrodni zobaczymy pierwszy wywiad z Rosą Peral nagrany w więzieniu po tym, jak skazano ją za zamordowanie partnera z pomocą byłego kochanka.



„Czwartkowe wdowy” – 8 września



Gdy Teresa (Irene Azuela) wraca do domu, znajduje ciała jej martwego męża Tano (Omar Chaparro) oraz dwóch jego przyjaciół. Zdarzenie to wywołuje szok wśród pozostałych mieszkańców luksusowego osiedla Altos de la Cascada, którzy bez zwłoki uznają je za wypadek. Jednak wkrótce nasuwają się pytania, które podają to wyjaśnienie w wątpliwość, udowadniając, że w Altos de la Cascada nic nie jest tak idealne, jak mogłoby się wydawać.



„Ehrengard: Sztuka uwodzenia” – 14 września



W bajkowym królestwie Babenhausen młody, samozwańczy ekspert od miłości, Cazotte, zostaje wynajęty przez uwielbiającą intrygi Wielką Księżną, aby pomóc jej w zdobyciu dziedzica. Szukając odpowiedniej przyszłej księżniczki, Cazotte uczy też nieśmiałego i zamkniętego w sobie następcę tronu sztuki uwodzenia i kochania. Jednak sprytny plan szybko obraca się przeciwko księżnej, gdy dziedzic zostaje poczęty z nieprawego łoża, a rodzina królewska musi szukać schronienia w zamku Rosenbad. Kiedy rywalizujące ze sobą obozy rodziny królewskiej powoli go rozpracowują, sam Cazotte zakochuje się w damie dworu Ehrengard i stopniowo przekonuje się, że tak naprawdę nic nie wie o miłości.



„Czerwony Kapturek na tropie” – 14 września



Nadchodzący japoński film Netflix „Czerwony Kapturek na tropie” opowiada historię Czerwonego Kapturka, który przyjmuje rolę detektywa badającego intrygującą sprawę „Kopciuszka”. Produkcja bazuje na wciągającej powieści detektywistycznej wyróżnionej nominacją do prestiżowej nagrody Japan Booksellers’ Award. Jego śmiała i nietuzinkowa fabuła przedstawia Czerwonego Kapturka jako nieustraszoną bohaterkę dążącą do zdemaskowania sprawcy zbrodni w zaczarowanym świecie bajek.



„Reedukacja” – 15 września



Komediodramat dla nastolatków opowiadający o młodej i pochłoniętej sobą studentce pierwszego roku, która po porażce wizerunkowej w prywatnej szkole postanawia wspiąć się na szczyt towarzyskiej hierarchii panującej na prowincjonalnej uczelni, licząc na odzyskanie dawnego statusu i popularności. Wybrana do reprezentacji uczelni Mbali Hadebe razem z nową i eklektyczną paczką znajomych próbują przezwyciężyć typowe zmagania młodych dorosłych i odnaleźć w tym wszystkim siebie.



„Święty od drugich szans” – 19 września



Mike Veeck dorastał w cieniu swojego ambitnego ojca Billa Veecka, właściciela Baseball Hall of Fame. Veeckowie zyskali ogromną sławę w świecie zawodowego baseballu z powodu rozrywek, które wprowadzili na boiskach, takich jak wydarzenia z nagrodami, wieczory tematyczne, fajerwerki i nie tylko. Ale wszystko gwałtownie się skończyło, gdy Mike storpedował karierę swojego ojca. Odsunięty od swojego ulubionego sportu młody Veeck spędził wiele lat, próbując odbić się od dna i odkupić swoje winy. Gdy otrzymał niepokojące wieści, jego droga ku odzyskaniu rodzinnego dziedzictwa stała się okazją, by lepiej docenić swoją rodzinę. Reżyserami filmu „Święty od drugich szans” jest nagrodzony Oscarem Morgan Neville („O krok od sławy”) i Jeff Malmberg („Marwencol”), jego narratorem jest Jeff Daniels, a w rolę młodego Veecka wciela się Charlie Day. To zaskakujący, pełen ciepła i miejscami zabawny film, który opowiada historię o powrocie innym niż wszystkie.



„Kto zabił Jill Dando?” – 26 września



Legenda brytyjskiej telewizji, Jill Dando, została zabita w 1999 roku jedną kulą w biały dzień na progu swojego domu. Pomimo zakrojonego na jedną z największych skalę dochodzenia w sprawie zabójstwa w historii Wielkiej Brytanii, morderca pozostaje nieznany. Ten trzyczęściowy serial prowadzi widzów przez liczne zwroty akcji prawdziwej tajemnicy kryminalnej, podczas gdy rodzina prezenterki, jej przyjaciele, dziennikarze, śledczy i prawnicy raz po raz zadają to samo pytanie. Kto zabił Jill Dando?



„Maksymalne obciążenie” – 27 września



W tym pierwszym brazylijskim filmie akcji na Netflix Roger (Thiago Martins), wyścigowy kierowca ciężarówek, zaczyna pracować dla gangu zajmującego się kradzieżami ładunków, aby jego zespół mógł pozostać w grze. Jednak gdy wsiąknie już w przestępcze struktury, nie będzie mu łatwo się wyplątać. W pozostałych rolach Sheron Menezzes jako Rainha, która również ściga się na torze, oraz Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita, Paulinho Vilhena i inni.



„Spotkania” – 27 września



Wstrząsające nowe rewelacje od wojskowych informatorów o spotkaniach z kosmitami, UFO i tajnych programach Pentagonu oraz relacje z największych mediów uświadamiają, jak pilna jest kwestia przez całe dekady sprowadzana do sfery spisku.

„Spotkania”, których reżyserem jest Yon Motskin („Pokolenie naciągaczy”), a producentami wykonawczymi firmy Amblin Television, nagrodzona Emmy Boardwalk Pictures i Vice Studios, to przełomowy czteroczęściowy serial. Jego twórcy podróżują po całym świecie, aby poznać cztery niezwykłe, prawdziwe historie spotkań z istotami z innych światów. Każdy — doskonale przygotowany i nakręcony po mistrzowsku — odcinek opowiada jedną historię: dziwnych świateł na niebie nad małym miasteczkiem w Teksasie, podwodnych statków kosmicznych nawiedzających walijską wioskę na wybrzeżu, spotkania obcych z uczniami w Zimbabwe oraz nieludzkiej inteligencji ingerującej w elektrownię jądrową w Japonii.

Przedstawiając relacje z pierwszej ręki w miejscach, w których pojawili się obcy, serial — opracowany pod kierunkiem naukowców i personelu wojskowego — wykracza poza naukę, aby podkreślić głęboko ludzki wpływ tych spotkań na życie, rodziny i społeczności. Aktualna i ponadczasowa kosmiczna opowieść detektywistyczna, która wyłania się z tej układanki pozornie niezwiązanych ze sobą kontaktów w różnych miejscach, czasach i kulturach, to zestaw niesamowitych podobieństw i jedna zdumiewająca prawda — do spotkań z pozaziemską cywilizacją dochodzi na całym świecie, zawsze wzbudzają podziw i są zupełnie inne od tego, co sobie wyobrażaliśmy.



„Castlevania: Nocturne” – 28 września



Francja, rok 1792, szczyt rewolucji francuskiej. W odległej części zachodniej Francji kontrrewolucyjna arystokracja zawiera sojusz z przerażającym wampirem Mesjaszem, który obiecuje „zjeść słońce” i uwolnić armię wampirów oraz nocnych stworzeń, aby stłumić rewolucję i zniewolić ludzkość. Karaibska czarodziejka o imieniu Annette poszukuje Richtera Belmonta, ostatniego potomka rodziny łowców wampirów, który ma stanąć na czele ruchu oporu.



„Miłość w przestworzach” – 28 września



Niezależna lotniczka walcząca o utrzymanie rodzinnej firmy zaczyna się zakochiwać w człowieku przysłanym przez spółkę matkę, żeby raz na zawsze uziemić jej biznes.



„Mroczne oblicze La Luz del Mundo” – 28 września



W 2019 roku Naasón Joaquín García, przywódca kościoła La Iglesia de La Luz del Mundo i samozwańczy „apostoł Jezusa Chrystusa”, został aresztowany w Stanach Zjednoczonych pod 26 zarzutami obejmującymi handel ludźmi, gwałt i pornografię dziecięcą. Ta wiadomość zapoczątkowała długą batalię między grupą licznych demaskatorów poszukujących sprawiedliwości a wiernymi, którzy zawzięcie bronili swojego lidera. Dokument stanowi wnikliwą relację przekazaną głosem obecnych oraz byłych członków kościoła. Po raz pierwszy usłyszymy zeznania kobiet, które zdecydowały się potępić autorytety oraz cierpiały w imię wiary, porzucając swoje przekonania i stawiając czoła potężnemu apostołowi oraz jego kościołowi, który niegdyś był dla nich wszystkim.



„Nigdzie” – 29 września



Mia (Anna Castillo) spodziewa się dziecka. Wraz z mężem postanawiają uciec z rządzonego przez totalitarny reżim kraju drogą morską, ukrywając się w kontenerze. Gdy zostają od siebie przymusowo rozdzieleni, a gwałtowny sztorm spycha kontener do wody, kobieta musi walczyć o przetrwanie. Osamotniona na pełnym morzu Mia zrobi wszystko, by uratować życie córce i ponownie połączyć się z mężem.



„Power Rangers Cosmic Fury” – 29 września



„Power Rangers Cosmic Fury” to najnowsza odsłona cyklu „Power Rangers”, w której ekipa znana z serialu „Power Rangers Dino Fury” wyrusza na kolejną kosmiczną ekspedycję. Przemierzający nieznane terytoria wojownicy odkryją nowe zdolności i spróbują wspólnymi siłami odeprzeć atak niesławnego złoczyńcy, Lorda Zedda, aby ocalić Wszechświat.Czytaj też:

Wystartował „Hotel Paradise 7”. Poznajcie wszystkich uczestników!Czytaj też:

Eurowizja Junior 2023. Ruszają eliminacje w „Szansie na Sukces”. Kiedy oglądać?