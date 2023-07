Shannen Doherty od lat walczy z rakiem. Gwiazda „Beverly Hills 90210” pokazała nowe zdjęcie

Shannen Doherty walczy z rakiem od 2015 roku. Wówczas aktorka wykryła w swojej piersi guzek, przeszła pojedynczą mastektomię oraz poddała się chemioterapii i serii naświetleń. Dzięki leczeniu przez kilka lat celebrytka cieszyła się zdrowiem, ale pod koniec 2019 choroba znów zaatakowała.

Shannen Doherty od lat walczy z rakiem

Na początku lutego 2020 roku Shannen Doherty, gwiazda serialu „Beverly Hills 90210” czy „Czarodziejki” poinformowała w rozmowie z ABC News, że ma nowotwór w czwartym, najwyższym stadium rozwoju. Oznaczało to rozległe przerzuty między innymi do kręgosłupa. Mimo że lekarze dali aktorce 30 procent szans na przeżycie kolejnych pięciu lat, to kobieta dalej walczy.

Niestety niedawno przyznała, że straciła ubezpieczenie. W długim wpisie zaapelowała do Fran Drescher, aktorki, która obecnie jest szefową Gildii Aktorów Ekranowych. SAG AFTRA to instytucja, która zrzesza aktorów i zapewnia im opiekę na przykład w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko wówczas kiedy pracują.

Aktorka z „Beverly Hills 90210” pokazała nowe zdjęcie

Mimo tak ciężkiej choroby gwiazda wciąż walczy o swoje zdrowie. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje, jak spędza czas z mężem i przyjaciółmi. Na jej Instagramie nie brakuje też kadrów ze szpitala. Shannen Doherty obserwuje dwa miliony internautów.

Teraz wrzuciła zdjęcie, na którym widać, jak je kolację z przyjaciółmi i znajomymi. Zmiana, którą widać gołym okiem, to krótsze włosy. Aktorka jest jednak uśmiechnięta i widać, że wszyscy uczestnicy spotkania dobrze się bawią. Swoich przyjaciół nazwała ekipą z Tennessee. Nie zabrakło też sentymentalnego opisu. „Kocham moich ludzi” – czytamy.

