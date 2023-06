Pierwsze odcinki polskich seriali za darmo w Canal+. Co obejrzymy?

Serwis Canal+ udostępnił za darmo i bez opłat pierwsze odcinki serii: „Emigracja XD”, „Kruk. Szepty słychać po zmroku”, „Klangor”, „Król”, „Żmijowisko”, „Powrót” czy „Planeta singli. Osiem historii”.

Dodatkowo Ci, którzy chcą sobie przypomnieć, co wydarzyło się w Dobrowicach podczas pierwszej kryminalnej sprawy najpopularniejszego polskiego nauczyciela, mogą za darmo obejrzeć cały pierwszy sezon „Belfra”. Trzeci sezon będzie mieć premierę już po wakacjach.

Co za darmo obejrzymy na Canal+?

„Emigracja XD”

Serial komediowy, który przekracza wszelkie granice humoru, przedstawiający tytułową tematykę w krzywym zwierciadle. Główni bohaterowie, Malcolm i Stomil, grani przez Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, to dwaj kumple z niewielkiego miasteczka w centralnej Polsce, których opłakane skutki pewnej imprezy zmuszają do zarobkowego wyjazdu do Londynu. To wielkie multikulti miasto zaskoczy młodych emigrantów mnogością narodowości, zwyczajów, wyznań oraz pełnym przekrojem freaków od A do Z, którzy nie będą im ułatwiać odnalezienia się w nowej rzeczywistości.



„Żmijowisko”

Opowieść o tragedii, która niszczy. O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo mijających lat i nie niosą pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni i karze. O tym, ile jesteśmy jest w stanie zrobić dla swoich dzieci i jak wiele nas to kosztuje. Pewnego wieczoru w agroturystyce Żmijowisko, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada (Hania Koczewska), córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Poszukiwania nie przynoszą efektu. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii i na własną rękę próbuje odszukać córkę. Pojawiają się nowe tropy i nowi podejrzani. Sprawa gmatwa się coraz bardziej… Adaptacja książki jednego z najpoczytniejszych autorów polskich kryminałów – Wojciecha Chmielarza.



„Belfer” (cały 1. sezon)

Pierwszy polski serial premium, a do tego jedna z najbardziej kultowych pozycji kryminalnych. Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr). Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo. W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Jednak, chociaż wszyscy się tu znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt nic nie powie. Belfer zostaje sam.



„Powrót”

Z jednej strony pełna humoru komedia, z drugiej – przenikliwa, refleksyjna opowieść o facecie, któremu śmierć przemeblowała życie, dająca równocześnie widzowi dużą dawkę nadziei i zadająca mu pytanie – co byśmy zrobili, gdybyśmy dostali od losu szansę na drugie życie? Główny bohater POWROTU, Jan Starostecki (Bartłomiej Topa), właśnie taką szansę dostaje, gdy po kilku dniach od własnego pogrzebu budzi się w trumnie. Początkowy entuzjazm zostaje szybko ugaszony, gdy zauważa, że najbliższa rodzina jego nagłym zgonem niespecjalnie się przejęła, a jego osobiste rzeczy szybko wylądowały w śmietniku. Po tym odkryciu Jan postanawia, że swoje nowe życie musi przeżyć w znacznie barwniejszy sposób i robi wszystko, żeby tego nie zepsuć, a w jego poukładaniu pomaga mu najlepszy przyjaciel Kostek (Wojciech Mecwaldowski).



„Klangor”



Wciągający, przejmujący, zaskakujący. KLANGOR to ośmioodcinkowy dramat rodzinny utrzymany w mrocznym klimacie skandynawskich kryminałów. Serial opowiada historię małżeństwa Wejmanów, których życiem wstrząsa nagłe zaginięcie jednej z córek. Rafał (Arkadiusz Jakubik), na co dzień opanowany psycholog więzienny, rozpoczyna desperackie poszukiwania ukochanego dziecka. Chcąc dociec prawdy o wydarzeniach z feralnej nocy, jest zmuszony działać wbrew wszelkim wartościom, którymi kierował się w dotychczasowym życiu.



„Król”

Adaptacja bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha, jednego z najważniejszych współczesnych polskich pisarzy. Osadzona w Warszawie w 1937 roku gangsterska opowieść o przemocy, żądzy władzy i dążeniu do jej utrzymania za wszelką cenę. Historia wzlotów i upadków mafii, która wzbudzała strach i posłuch w stolicy przed wybuchem II wojny światowej. Główny bohater, grany przez Michała Żurawskiego żydowski gangster-bokser Jakub Szapiro, zostaje wciągnięty w polityczny spisek i gangsterskie porachunki, które mogą przesądzić o losach państwa. Na drugim planie same wybitne nazwiska – Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Bartłomiej Topa, Adam Ferency, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Jacek Braciak i Lena Góra.



„Kruk. Szepty słychać po zmroku”



Najlepszy serial kryminalny ostatnich lat, doceniony zarówno przez widzów, jak i krytyków. Adam Kruk (w tej roli fenomenalny Michał Żurawski) to niejednoznaczny w swoich wyborach, pełen sprzeczności, targany wewnętrznymi demonami komisarz policji. Próba zamknięcia historii z przeszłości i rozwiązania traum z dzieciństwa sprowadza go do Białegostoku, gdzie splot wydarzeń i zaangażowanie w lokalne śledztwa zatrzymują go na stałe. Na Podlasiu dochodzi bowiem do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk jest w stanie poświęcić wiele, by rozwiązać postawioną przed nim sprawę, czasami aż nazbyt.



„Planeta singli. Osiem historii”

Osiem różnych historii. Osiem portretów współczesnego świata miłosnych wzlotów i upadków. Każdy z odcinków stanowi zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Łączy ich za to jedno – chęć znalezienia miłości. To właśnie te, czasem słodko-gorzkie, czasem bawiące do łez lub wzruszające opowieści są bliskie prawdziwemu życiu. Każdy będzie mógł się z nimi utożsamić, bo miłość ma różne oblicza. W głównych rolach plejada największych gwiazd małego i dużego ekranu – m.in. Izabela Kuna, Bartłomiej Topa, Rafał Królikowski, Mateusz Damięcki, Zofia Wichłacz, Masza Wągrocka czy Antoni Królikowski.Czytaj też:

