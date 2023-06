Twórcy „Idola” znów zdenerwowali widzów. Serial czekają znaczące zmiany

Przypomnijmy, „Idol” Sama Levinsona, twórcy „Euforii” i Abela „The Weeknd” Tesfaye, miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Wywołał ogromne kontrowersje, a krytycy nie ocenili pierwszych odcinków zbyt pochlebnie. Problemy serii zaczęły się już dużo wcześniej.

Oryginalna reżyserka serii Amy Seimetz odeszła z serialu w kwietniu 2022 roku, mimo że nakręciła już wspólnie z Levinsonem kilka jego odcinków. Powodem była „zmiana kierunku twórczego”. Raporty z tamtego okresu wskazują, że The Weeknd uważał, iż serial zbytnio opiera się na „kobiecej perspektywie”. Gwiazdor później w wywiadach zaprzeczał, że kiedykolwiek wygłosił taką tezę.

Kolejne krytyczne opinie na temat serialu pojawiły się po tym, jak jego dwa pierwsze odcinki pojawiły się 5 czerwca na HBO Max. Trzeci odcinek przelał dla wielu czarę goryczy, głównie ze względu na „żart”, jaki padł z ust jednego z bohaterów.

Zmiany w serialu „The Idol”. Odcinków będzie mniej!

Teraz portal Deadline podał, powołując się na HBO Max, że finałowy odcinek serialu „Idol” będzie miał premierę już w weekend 1-2 lipca. To bardzo zdziwiło widzów, którzy spodziewali się nie pięciu, a sześciu epizodów serii – jak to zapowiadano już od początku. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na hejt, twórcy serialu postanowili go przemontować i skrócić. „Serio, wszystkie te dramy i kontrowersje tylko dla 5 odcinków? Czuję, że zmarnowałam czas” – piszą w sieci.

I chociaż decyzja dotycząca możliwego 2. sezonu serialu nie została jeszcze podjęta, z uwagi na taki zwrot wydarzeń, raczej nie ma co się go spodziewać.

