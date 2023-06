Paweł i Magda z „M jak miłość” znów będą razem? Oto, co w odcinkach po wakacjach

Przypomnijmy, w Magdę i Pawła w serialu „M jak miłość” wcielają się Anna Mucha oraz Rafał Mroczek. Chociaż ich ekranowy związek miał miejsce już wiele lat temu, a od tamtej pory każde z nich miało dużo innych partnerów, najwierniejsi fani serialu wciąż wierzą w to, że Magda i Paweł są sobie pisani. Scenariusz ten według nich bardzo prawdopodobny już w najnowszych odcinkach hitu TVP, które zobaczymy po wakacjach. Dlaczego?

„M jak miłość” po wakacjach. Co nas czeka?

W nowych odcinkach „M jak miłość” Andrzej zostanie aresztowany we własnym domu za zabójstwo Julii. To efekt spisku Malickiej, która wszystko ukartuje, a w swoim mieszkaniu upozoruje miejsce zbrodni. W tej sytuacji Magda może mieć już dość związku ze swoim mężem. A że w momencie, gdy dowiedziała się o jego zdradzie, od razu szukała pocieszenia w ramionach Pawła, jest wysoce prawdopodobne, że zrobi to i tym razem.

A co ze związkiem Pawła i Franki? Czwarta już żona Mostowiaka ogłosiła niedawno, że zaczęła karierę w Hollywood, dlatego nie jest jasne, jak długo jeszcze Dominika Kachlik pojawiać się będzie w „M jak miłość”. Fani już wypisują w komentarzach w mediach społecznościowych serialu teorie na temat tego, że Paweł i Magda znów będą razem. Są też jednak przeciwnicy takiego rozwinięcia historii, którzy uważają, że Magda powinna pozostać z Andrzejem.

„M jak miłość” – kiedy wraca po wakacjach?

„M jak miłość” to jedna z najdłużej emitowanych i najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych, której fabuła skupia się wokół rodziny Mostowiaków. Serial ukazuje życie mieszkańców Warszawy i niewielkiej miejscowości Grabin, a widzowie mają okazję poznać różne postaci, takie jak bliźniacy Paweł i Piotr, Maria i Artur Rogowscy czy Tadeusz. Wśród obsady serialu można znaleźć znane nazwiska polskiej sceny filmowej i telewizyjnej, w tym m.in. Teresę Lipowską, Katarzynę Cichopek, Mikołaja Roznerskiego czy Adriana Kalską.

Nowe odcinki „M jak miłość” już 28 sierpnia!

Czytaj też:

Nie żyje Lew Palter. Aktora znamy z pamiętnej sceny z „Titanica”Czytaj też:

Lewis Capaldi przerwał występ. Teraz ogłosił, że ma poważne problemy ze zdrowiem