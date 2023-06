TOP 10 seriali na Netflix. To oglądają teraz masowo Polacy

Z dnia na dzień zmieniają się seriale, które masowo wybierają Polacy na Netflix. Trudno się dziwić – ciągle na serwisie lądują nowe produkcje. Sprawdźcie, co jest teraz najpopularniejsze!

Te seriale najchętniej oglądają na Netflix Polacy. TOP 10

10. „Ja, nadzieja”



Po wybuchu wojny przynaglana do ucieczki sanitariuszka postanawia pozostać w swoim rodzinnym Charkowie i ryzykuje życiem, by ratować innych.



9. „Bloodhounds”



Troje przyjaciół łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.



8. „Arnold”



Serial dokumentalny o barwnym życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera - mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka.



7. „Szpital New Amsterdam”



Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów.



6. „Uśmiech losu”



Podczas ostrej walki o spadek czarujący bogacz ściera się ze swoją ciężko pracującą podwładną znaną z czarującego uśmiechu - którego on akurat nie cierpi.



5. „Fałszywy profil”



Szukająca mężczyzny swoich marzeń Camila zakłada profil w aplikacji randkowej. Znajduje przystojnego księcia z bajki o imieniu Fernando, który jednak wcale nie jest singlem ani nie ma na imię Fernando. Camila wpada w pułapkę, a jej życie zmienia się w koszmar. Gotowa zrobić wszystko, aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest mężczyzna, którego spotkała, desperacko szuka prawdziwej tożsamości oszusta i każe mu płacić — jedno po drugim — za każde kłamstwo i każdą złożoną jej obietnicę. Camila nie wie jednak, że dała się wciągnąć w zawiły labirynt zwodniczych pozorów, zakazanego seksu i żądzy, która może zabić.



4. „Jeszcze nigdy…”



Komedia o dorastaniu i skomplikowanym życiu współczesnej nastoletniej Amerykanki o indyjskich korzeniach. W serialu występuje Maitreyi Ramakrishnan jako Devi, odnosząca sukcesy uczennica liceum, która łatwo daje się ponieść emocjom i często wplątuje się w trudne sytuacje.



3. „Matka do wynajęcia”



Kobieta zostaje surogatką na zlecenie potężnej meksykańskiej rodziny przedsiębiorców, aby ratować życie swojego ojca. Gdy budzi się w szpitalu po porodzie, dostaje do rąk dziecko urodzone z niepełnosprawnością fizyczną. Wiele lat później przyjdzie jej odkryć prawdę o tym, co się wówczas wydarzyło.



2. „Outlander”



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



1. „Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej. Czytaj też:

