„Belfer” powraca z „Ostatnią lekcją”! O czym będzie 3. sezon serialu?

Już po wakacjach Maciej Stuhr wróci do swojej kultowej roli. Z 3. sezonem wraca „Belfer”, a podtytuł nowej odsłony to „Ostatnia lekcja”. Co wiemy?

1. sezon serialu „Belfer”, który miał premierę w 2015 roku, bardzo wysoko postawił poprzeczkę wszystkim kolejnym polskim produkcjom kryminalnym. Z miejsca stał się hitem pod względem oglądalności, wybitnych recenzji, festiwalowych nagród oraz motorem do ogólnopolskiej dyskusji o tym, kto tak naprawdę zabił Joannę Walewską. Teraz, po wielu latach „Belfer” powraca. „Belfer – Ostatnia lekcja”. O czym będzie? Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr) po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego, malowniczego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były oficer marynarki Bogdan Zawadzki, zwany Kapitanem (Jacek Koman). Zaczyna pracę w lokalnym liceum, dostając pod opiekę klasę maturzystów. Kiedy podczas rejsu, w który obaj zabierają grupę nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów – buntownik i outsider Kacper Krynicki (Michael Zieliński) – lokalna policja rozpoczyna najtrudniejsze w historii miasteczka śledztwo. Podkomisarz Ewa Krawiec (Roma Gąsiorowska) szybko orientuje się, że nie może być tu mowy o samobójczym utonięciu, a ze sprawą może być związany właściwie każdy z otoczenia chłopaka i to zarówno klasowych kumpli, jak i kręgu dorosłych. Galeria:

„Belfer – Ostatnia lekcja”. Fotki z 3. sezonu serialu Kto w obsadzie 3. sezonu „Belfra”? Obok Macieja Stuhra, Jacka Komana, Romy Gąsiorowskiej i wschodzącej gwiazdy młodego pokolenia, magnetycznego Michaela Zielińskiego, na ekranie pojawią się również Agata Kulesza, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, Jan Jankowski, Marek Kalita, czy Roman Garncarczyk, Wiktoria Kruszczyńska, Hubert Miłkowski, Kamil Pudlik i Karolina Kowalska. Za reżyserię wszystkich odcinków odpowiada Łukasz Grzegorzek („Moje wspaniałe życie”), zdobywca nagrody za najlepszą reżyserię na FPFF w Gdyni oraz nominowany do Orłów 2022 za najlepszy film. Nad scenariuszem pracowali autorka poprzednich sezonów, Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski („Bez tajemnic”, „Pakt”) oraz Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki (KLANGOR). Producentem wykonawczym z ramienia Opus TV są Piotr Dzięcioł i Mariusz Włodarski, natomiast producentkami ze strony CANAL+ są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman. „Belfer – Ostatnia lekcja” zadebiutuje na Canal+ jesienią tego roku. Czytaj też:

