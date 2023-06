„Problem trzech ciał”. Twórcy „Gry o tron” stworzyli nowy serial dla Netfliksa. W teaserze... Samwell Tarly

Podczas TUDUM 2023 zobaczyliśmy pierwszy teaser stworzonego przez showrunnerów „Gry o tron” Davida Benioffa i D.B. Weissa serialu „3 Body Problem”. To długo wyczekiwana adaptacja pierwszej książki Cixin Liu z trylogii „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”, wydana w 2006 roku. Dzieło porównywalne jest z wielkimi klasycznymi cyklami, takimi jak „Fundacja” czy „Diuna”.

„Na początku XXI wieku dochodzi do serii samobójstw wybitnych fizyków. W śledztwie, które ma ujawnić przyczyny tych aktów, bierze udział naukowiec Wang Miao. To ON w trakcie dochodzenia dokonuje nieoczekiwanego odkrycia. Natyka się na sieciową grę komputerową o nazwie »Trzy ciała«. Zadaniem, jakie trzeba w niej wykonać, jest uratowanie mieszkańców planety zagrożonej oddziaływaniem grawitacyjnym trzech słońc. Okazuje się, że nie jest to zwykła gra służąca rozrywce, a jej świat nie jest fikcją. To projekcja rzeczywistości obcej cywilizacji. Jest też w niej coś więcej” – brzmi opis książki.

Serial „Problem trzech ciał” zadebiutuje na Netflix w 2024 roku. Zobaczcie jego pierwszy teaser:

Twórcy i obsada serialu

W obsadzie serialu pojawili się: Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce („Dwóch papieży”, „The Crown”); Rosalind Chao („Better Things”, „Pralnia”, „Mulan”); Ben Schnetzer („Y: Ostatni mężczyzna”); Eve Ridley („Świnka Peppa”, „Casualty”).

David Benioff i D.B. Weiss („Gra o tron”) są showrunnerami i producentami wykonawczymi, a współtworzący z nimi serial Alexander Woo („Terror”, „Czysta krew”) jest także producentem wykonawczym i scenarzystą.

