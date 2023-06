Hollywoodzka obsada w serialu o prawdziwym programie CIA. Premiera już w lipcu, zobaczcie zwiastun

„Special Ops: Lioness” to najnowszy thriller szpiegowski w reżyserii nominowanego do Oscara Taylora Sheridana, twórcy uwielbianego „Yellowstone”, a także „Burmistrza Kingstown”, „Tulsa King” czy „1883” czy „Aż do piekła”.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Zoe Saldaña – odtwórczyni głównej roli i producentka, Laysla De Oliveira, nominowany do nagrody Emmy Michael Kelly, zdobywca Oscara Morgan Freeman oraz zdobywczyni Oscara i producentka wykonawcza Nicole Kidman.

„Special Ops: Lioness”. O czym jest serial?

Serial jest oparty na prawdziwym programie CIA i śledzi losy Cruz Manuelos (De Oliveira), szorstkiej, ale pełnej pasji młodej żołnierki marines, która została zwerbowana do zespołu Lioness Engagement Team, aby pomóc zniszczyć organizację terrorystyczną od wewnątrz. Saldaña wciela się w Joe, szefową stacji programu Lioness, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i kierowanie tajnymi agentkami.

Zobaczcie zwiastun:

Kiedy premiera „Special Ops: Lioness”?

Serial „Special Ops: Lioness” zadebiutuje na platformie SkyShowtime już 23 lipca.

Czytaj też:

Najlepsze seriale-thrillery na Netflix. Długa lista wciągających tytułów!Czytaj też:

Filmowa Barbie pokazała nam swój dom. To jej szafa, lodówka i basen bez wody