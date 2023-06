Dokument o Sannie Martin i innych fińskich polityczkach. Kiedy premiera „Pierwszej piątki”?

Trzyczęściowy film dokumentalny „Pierwsza piątka” pokazuje życie i spojrzenie na świat pięciu wyjątkowych kobiet współtworzących fiński rząd w bezprecedensowych czasach.

Najmłodsza premier Finlandii pokonała wiele wyzwań

Wszystko zaczęło się w 2019 roku, kiedy Sanna Martin w wieku 34 lat została najmłodszą premier na świecie i stanęła na czele sfeminizowanego rządu. Pięć liderek szybko musiało zmierzyć się z bezprecedensowymi wydarzeniami na całym świecie. Kiedy udało im się przeprowadzić kraj przed pandemię COVID – 19, wybuchła wojna w Ukrainie. Kolejnym pytaniem jest, czy Sannie Martin uda się wprowadzić Finlandię do NATO?

„Pierwsza piątka” to serial o fińskich politykach. Nie tylko o ich życiu zawodowym, ale także osobistym

„Pierwsza piątka” – nie tylko opowieść o polityczkach, ale także o kobietach

Dokument „Pierwsza piątka” pokazuje nie tylko zawodową sferę życia pięciu najważniejszych kobiet w Finlandii, ale także ich życie prywatne. Skąd się wzięły? Jak udaje im się wszystko pogodzić? Co je motywuje i napędza do działania? Co myślą o współczesnym świecie i sytuacji kobiet?

„Pierwsza piątka” to niezwykły pokaz siły wyjątkowych polityczek, które mierzą się nie tylko z problemami na skalę międzynarodową, ale także z szarą codziennością.

„Pierwsza piątka” – kiedy premiera?

Pierwsza fińska seria dokumentalna HBO Max składa się z trzech części. Wszystkie można już oglądać na platformie.

Dokument „Pierwsza piątka” został wyprodukowany przez FremantleMedia Finland Oy i wyreżyserowany przez Mia Halme. Producentami wykonawczymi z ramienia HBO Max są Hanka Kastelicova oraz Christian Wikander.

