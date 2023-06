Smutna informacja dla fanów serialu „Perry Mason”. Tego nikt się nie spodziewał

Stacja HBO wydała oświadczenie w sprawie, w której kierownictwo podkreśliło, że jest „niezmiernie wdzięczne” za „niezwykłą pracę” Matthew Rhysa i niezrównanej obsady i ekipy „Perry'ego Masona”.

„Chociaż nie będziemy posuwać się naprzód z kolejnym sezonem serialu, cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z genialnymi twórcami z Team Downey nad przyszłymi projektami” – dodano, nawiązując do firmy produkcyjnej Roberta Downey'a Jr. i Susan Downey. Sam filmowy Ironman miał nadzieję, że serial będzie kontynuowany o czym mówił w rozmowie z Deadline, przy okazji premiery 2. sezonu. Przyznał jednak wtedy, że „ich los spoczywa jednak w rękach innych”.

Pierwszy sezon „Perry'ego Masona” zdobył cztery nominacje do nagrody Emmy, w tym za najlepszą rolę w serialu dramatycznym dla Rhysa. Tymczasem kolejna odsłona pozostaje tegorocznym pretendentem do tego wyróżnienia.

„Perry Mason”. O czym jest serial?

„Perry Mason” to historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera.

„Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego” – brzmi opis 1. sezonu serialu.

W serialu, oprócz Matthew Rhysa, wystąpili m.in.: dwukrotnie nominowany do Oscara i nagrodzony sześcioma statuetkami Emmy John Lithgow (seriale The Crown, Dexter) jako Elias Birchard 'E.B.' Jonathan; nominowana do Złotego Globu Tatiana Maslany (serial Orphan Black) jako siostra Alice McKeegan; Juliet Rylance (serial HBO The Knick) jako Della Street; Chris Chalk (serial Gotham, serial HBO Newsroom) jako Paul Drake; Shea Whigham (serial HBO Zakazane imperium) jako Pete Strickland.

Dwa sezony „Perry'ego Masona” obejrzeć można w Polsce na platformie HBO Max.

