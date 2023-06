Lista TOP 10 seriali na Netflix. To oglądają Polacy

Z listy nie znika „Psi patrol”, który jest niekwestionowanym ulubieńcem najmłodszych na Netflix. Na którym miejscu plasuje się nowa produkcja z Arnoldem Schwarzeneggerem czy kolejna odsłona „Szpitala New Amsterdam” i jaki tytuł zajmuje pierwszą pozycję wśród najpopularniejszych na Netflix seriali? Sprawdźcie!

10. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



9. „XO, Kitty”



Nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum swojej nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna.



8. „Czarna lista”



Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.



7.„Niema cisza”



Sergio nie mówi od dnia, kiedy zamordował rodziców. Po sześciu latach pewna nastolatka może jednak pomóc w ujawnieniu wszystkich szczegółów tej historii.



6. „Valeria”



Przechodząca kryzys twórczy i małżeński pisarka znajduje wsparcie u trzech najbliższych przyjaciółek.



5. „Dni”



Niektórzy ich obwiniali, inni uznali za bohaterów. Bez wątpienia jednak walczący ze skutkami katastrofy elektrowni Fukushima musieli zmierzyć się z zabójczym zagrożeniem.



4. „Fubar”



Gdy ojciec i córka dowiadują się, że oboje są tajnymi agentami CIA, ich zadanie - już i tak ryzykowne - staje się wewnętrznym problemem dysfunkcyjnej rodziny.



3. „Turbulencje”



Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową, zaskakującą rzeczywistością.



2. „Szpital New Amsterdam”



Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów.



1. „Fałszywy profil”



Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie postanawia zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w raju. Czytaj też:

