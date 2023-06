Co obejrzeć w wolny weekend? To tytuły, które w tym tygodniu zadebiutowały na Netflix

Dla wszystkich, których przeraża ogrom tytułów na platformie Netflix, przygotowaliśmy łatwą rozpiskę tygodniowych premier. Bądź na bieżąco z nowościami. Sprawdź, czy coś cię zainteresuje, przeglądając naszą listę.

„I Think You Should Leave with Tim Robinson”



Alternatywny program komediowy, w którym nie ma miejsca na normalne międzyludzkie interakcje. Jest za to dużo miejsca na dopiekanie zaproszonym gościom.



„Składanki Erry’ego”



Neapol, lata 80. Dzięki przemytowi kaset ze składankami ambitny DJ i jego bracia zdobywają szczyt branży muzycznej – i popadają w konflikt z prawem.



„Dni”

Niektórzy ich obwiniali, inni uznali za bohaterów. Bez wątpienia jednak walczący ze skutkami katastrofy elektrowni Fukushima musieli zmierzyć się z zabójczym zagrożeniem.



„Odnajdźmy się”

Po niezapomnianym spotkaniu niepoprawna romantyczka próbuje odnaleźć dopiero co poznanego mężczyznę za pomocą aplikacji — ale czy to naprawdę jego szuka?





„Valeria”, sezon 3

Nowe trójkąty miłosne i nowe etapy w życiu. Czwórka przyjaciółek razem stawia czoła zmianom i zbliżającej się trzydziestce.





„Zabójczy temat”

Szokujące morderstwo dziennikarza wikła walczącą o sprawiedliwość czołową reporterkę śledczą w brudną sieć powiązań między policją, mediami i mumbajskim półświatkiem.





„Turbulencje”, sezon 4., część 2.

W następstwie wulkanicznego zniszczenia spowodowanego przez Angelinę pasażerowie lotu 828 muszą zmagać się z wnikliwą kontrolą podsycaną przez powszechną nienawiść wobec nich, a pozbawiony skrupułów Rejestr 828 nieustannie ich nadzoruje, uniemożliwiając swobodne rozwikłanie swoich wezwań. Tajemniczy wypadek niesie ze sobą złowrogie ostrzeżenie na biblijną skalę, jeszcze bardziej zagrażając życiu pasażerów. Opłakująca ukochanego męża Zeke’a Michaela musi połączyć siły z Jaredem, swoją dawną miłością, aby odkryć nowy sposób na zbadanie wezwań. W międzyczasie Ben i Saanvi próbują współpracować z władzami Rejestru, co wywołuje fatalne skutki dla pasażerów. Mityczne wydarzenie powoduje reaktywację szafirowej smoczej blizny Cala, niosąc dla pasażerów lotu 828 cień nadziei na przetrwanie nieuchronnie zbliżającej się daty śmierci. Jednak potworne moce szafiru Angeliny w dalszym ciągu sieją zamęt, prowadząc do starcia dobra ze złem, które toczy się nieuchronnie do ostatniego dnia tego straszliwego, pełnego napięcia i radości rozdziału historii serialu „Turbulencje”.

