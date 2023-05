Thrillery z 2023 roku, dostępne na Netflix. 15+ tytułów dla miłośników gatunku

„Wierne przyjaciółki”



Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.



„Matka”



Zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej, uciekając przed groźnymi ludźmi.



„Tin & Tina”



Po traumatycznym poronieniu młoda para adoptuje z klasztoru parę bliźniąt, jednak wkrótce obsesja dzieci na punkcie religii zaczyna odbijać się na rodzinie.



„Przed kim uciekamy, Mamo?”



Matka i córka, które łączy nierozerwalna więź, wciąż przed czymś uciekają, zatrzymując się początkowo w luksusowych hotelach. Jednak w miarę jak coraz częściej muszą korzystać z podrzędnych moteli, staje się jasne, że ich życie to nie bajka. A kiedy okazuje się, że ich szlak znaczą liczne zwłoki, nie wiadomo już, czy matka jest ofiarą, czy sprawcą. Czy zdołają wyrwać się z matni?



„Nocny agent”



To thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



„Pielęgniarka”



Pewnego wczesnego poranka w marcu 2015 roku duńska policja odebrała telefon od pielęgniarki ze szpitala Nykøbing Falster, która zgłosiła, że podejrzewa swoją koleżankę z pracy o celowe zabijanie pacjentów i obawia się, że właśnie doszło do kolejnego morderstwa. Sprawa szybko nabrała tempa niespotykanego w historii duńskiego prawa. Kilku innych pracowników szpitala zgłosiło się na policję, donosząc, że też podejrzewają, że pielęgniarka truje pacjentów, a niektórzy twierdzili nawet, że robi to od wielu lat. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował? Gdzie są dowody? Serial „Pielęgniarka” powstał na podstawie prawdziwej historii duńskiej pielęgniarki Christiny Aistrup Hansen, która została skazana na 12 lat więzienia za cztery zarzuty usiłowania zabójstwa w 2017 roku, opisanej w książce Kristiana Corfixena o tym samym tytule.



„Obsesja”



Romans szanowanego londyńskiego chirurga z narzeczoną jego syna przeradza się w erotyczne zauroczenie, które może odmienić ich życie na zawsze.



„Brudne diamenty”



Ośmioodcinkowy dramat kryminalny o losach ultraortodoksyjnej żydowskiej rodziny Wolfsonów, działającej w branży diamentowej w Antwerpii. Gdy najmłodszy z synów odbiera sobie życie, jego brat Noah, który lata temu odwrócił się od religii i związał z londyńskim półświatkiem przestępczym, wraca do Antwerpii, gdzie dowiaduje się, że rodzinny biznes jest na skraju bankructwa i pod butem miejscowej mafii. Noah spróbuje ocalić interes Wolfsonów oraz ochronić dziedzictwo i honor rodziny, jednak najpierw przyjdzie mu rozstrzygnąć wewnętrzne spory z rodzeństwem.



„Dyplomatka”



Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell). „Dyplomatka” showrunnerki Debory Cahn („Prezydencki poker”, „Homeland”) to współczesny dramat polityczny o transcendencji i trudach wieloletnich relacji między krajami i ludźmi. W rolach głównych występują także David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear i Ato Essandoh, a producentami wykonawczymi są Debora Cahn, Janice Williams i Keri Russell.



„Facet z Florydy”



Były policjant z problemami (Edgar Ramírez) zostaje zmuszony do powrotu na Florydę, skąd pochodzi, aby odnaleźć zbiegłą dziewczynę gangstera z Filadelfii. To zlecenie miało być szybką robotą, ale zmienia się w opętańczą i zagmatwaną ekspedycję, w trakcie której na jaw wychodzą głęboko skrywane rodzinne sekrety. Próby czynienia dobra w miejscu, w którym zło rozgościło się na dobre, okazują się coraz bardziej jałowe. Stworzony przez Donalda Todda serial „Facet z Florydy” to szaleńcza jazda w pełnym słońca stanie, który jak magnes przyciąga typów spod ciemnej gwiazdy.



„Niema cisza”



Sergio Ciscar wychodzi z więzienia sześć lat po morderstwie swoich rodziców, którego dokonał przed osiągnięciem pełnoletniości. Podczas pobytu w zakładzie karnym nie powiedział ani słowa i w żaden sposób nie współpracował z wymiarem sprawiedliwości, przez co jego motywacje pozostają tajemnicą. Młoda lekarka psychiatrii Ana Dussel wraz z zespołem zaczynają obserwować go przez całą dobę jak dzikie zwierzę, próbując określić, czy stwarza zagrożenie dla społeczeństwa.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Zgubiony telefon”



Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Krzywe linie Boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę. Porywający thriller oparty na prawdziwych wydarzeniach.



„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Zmęczony życiem detektyw zostaje poproszony o dyskretne zbadanie sprawy makabrycznego morderstwa kadeta. Na przeszkodzie staje mu kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — młodego człowieka, którego świat pozna jako Edgara Allana Poe.



„Przybłędy”



Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.Czytaj też:

