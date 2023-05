Katarzyna Dowbor pominięta na gali Telekamer. Fani „Nasz Nowy Dom” wyrazili swoje niezadowolenie

Przypomnijmy, w poniedziałek 8 maja dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor została „pożegnana” przez Edwarda Miszczaka i nie będzie już prowadzić popularnego od 10 lat w Polsce formatu „Nasz Nowy Dom”. W swoim wpisie na Instagramie, jeszcze tego samego dnia, Dowbor przekazała, że w Polsacie trwają „nowe porządki” i „odmładzanie wszystkiego i wszystkich”. Wyjaśniła, że odejście z programu nie było jej decyzją. W czwartek 11 maja stacja Polsat podała, że Dowbor zastąpi Ela Romanowska, aktorka, która grała między innymi w serialach „Samo życie", „Pierwsza miłość", „Świat według Kiepskich", „W rytmie serca".

Telekamera dla „Nasz Nowy Dom”. Zabrakło Dowbor

Decyzja o zwolnieniu Katarzyny Dowbor oburzyła masę wiernych fanów programu „Nasz Nowy Dom”. Swoją sympatię dla dziennikarki wyrazili między innymi głosując na „Nasz Nowy Dom” w plebiscycie „Tele Tygodnia”. Być może mieli nadzieję, że prezenterka zjawi się na scenie podczas imprezy.

Tam jednak po odczytaniu zwycięzcy w kategorii „najlepszy program rozrywkowy” pojawiły się tylko osoby związane z produkcją. Nikt nie wspomniał też o wieloletniej prowadzącej show.

– Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. To jest ogromna nagroda także dla tych, których na co dzień państwo nie widzicie, czyli naszej ekipy realizacyjnej, która przez cały rok ten program dla państwa realizuje w różnych warunkach pogodowych – mówili ze sceny.

Fani „Nasz Nowy Dom” oburzeni

Ekipa programu pochwaliła się nagrodą w mediach społecznościowych. Wtedy w komentarzach rozpętała się burza. „Może Panu Miszczakowi się oczy teraz otworzą jaki błąd zrobił zwalniając Panią Kasię następnej Telekamery nie będzie”; „To zasługa w dużej mierze Pani Katarzyny Dowbor! Żądamy przywrócenia Pani Kasi do roli prowadzącej program Nasz Nowy Dom!”; „Zasłużona nagroda dla Pani Kasi Dowbor. Panie Miszczak kolejnej Telekamery już nie będzie!”; „Dlaczego NAJLEPSZYCH trzeba zwolnić!”; „Czy to nie jest najlepszy dowód na to, że żadnych zmian robić nie trzeba, panie dyrektorze Miszczak?”; „Kasia powinna odebrać nagrodę brawo dla Pani Kasi i całej ekipy”; „Wszyscy wielbiciele tego programu są zachwyceni tym wyróżnieniem ale jak to jest możliwe że osoba Pani Katarzyny została pominięta?!”; „Bez Pani Kasi Dowbor nie będę oglądać, i tyle” – czytamy.

