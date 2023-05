20+ znakomitych seriali na Netflix, które są oparte na faktach

„Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 r.



„Kim jest Anna?”



Historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.



„Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli — dochodzi do pierwszego w historii USA ataku bioterroryzmu, masowo zakładane są nielegalne podsłuchy, a przewodnik duchowy zyskuje sławę posiadacza ogromnej liczby rolls-royce’ów. Reżyserowie Chapman Way i Maclain Way („The Battered Bastards of Baseball”) oraz producenci wykonawczy Mark i Jay Duplass (Duplass Brothers Productions) przypominają widzom o kluczowym, ale zapomnianym okresie w historii Ameryki. Był to czas, kiedy tolerancja narodu wobec zasady rozdziału kościoła od państwa została poddana ciężkiej próbie. „Bardzo dziki kraj” to oparty na faktach historycznych sześcioodcinkowy epicki serial. Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że aż trudno w nią uwierzyć.



„Schody”



To trzymająca w napięciu historia z życia autora kryminałów, Michaela Petersona, którego oskarżono o zabójstwo żony, Kathleen, po tym jak znaleziono ją martwą u dołu schodów w ich domu. Następstwem oskarżenia była 16-letnia batalia sądowa. Nowe odcinki tej niecodziennej relacji zostaną udostępnione jednocześnie z pierwotnym serialem. Serial wyreżyserował Jean-Xavier de Lestrade, który, wraz z Matthieu Belghitim, był również odpowiedzialny za jego produkcję.



„The Keepers”



Motywem przewodnim serialu jest historia sympatycznej siostry zakonnej Cathy Cesnik, nauczycielki z jednej ze szkół średnich w Baltimore. Siostra Cathy zaginęła 7 listopada 1969 r., a dwa miesiące później odnaleziono jej ciało. Tajemnicy jej śmierci do tej pory nie udało się wyjaśnić. Sprawa wróciła na pierwsze strony gazet w latach 90., kiedy pragnąca zachować anonimowość dawna uczennica siostry Cathy ujawniła przerażające szczegóły przemocy seksualnej, jakiej dopuszczał się ksiądz z jej szkoły. Jak zeznała, zaprowadzono ją również do miejsca, w którym znajdowało się jeszcze wtedy nieodnalezione ciało siostry Cathy, i powiedziano jej, że „to właśnie spotyka osoby, które źle mówią o innych”. Pomimo tego i innych świadectw ofiar i świadków tych wydarzeń do dzisiaj nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności, a sprawa wciąż pozostaje praktycznie nieznana poza okolicami Baltimore. Reżyser przeprowadził wiele rozmów z przyjaciółmi, krewnymi, dziennikarzami, urzędnikami i mieszkańcami Baltimore, którzy są żywo zainteresowani ujawnieniem prawdy. Na podstawie tych rozmów White stworzył opowieść, która wykracza daleko poza śmierć sympatycznej zakonnicy i porusza takie tematy, jak nadużycia w kręgach kościelnych, wyparte wspomnienia ofiar oraz zasługująca na potępienie postawa władz rządowych i instytucji religijnych, które, jak stwierdza reżyser „przez ostatnie 45 lat nie zrobiły nic, aby wyjaśnić tę sprawę, a nawet próbowały ją zatuszować”.



„Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Lard zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów New York Timesa. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.

Serial „Niewiarygodne” ukazuje niewyobrażalną tragedię, niewzruszony upór oraz nadludzką wytrzymałość. Ten oparty na faktach serial osnuty jest na motywach wyróżnionego nagrodą Pulitzera artykułu organizacji The Marshall Project i ProPublica pt. „An Unbelievable Story of Rape”, a także odcinka programu radiowego This American Life pt. „Anatomy of Doubt”.



„Orange Is the New Black”



„Orange is the New Black” to doceniony przez krytyków skandalizujący serial wyróżnionej nagrodą Emmy Jenji Kohan. Opowiada on o zróżnicowanej grupie osadzonych odsiadujących wyroki w więzieniu dla kobiet. Wszystkie lub wybrane sezony dostępne są we wszystkich terytoriach z wyjątkiem Afryki. Zobacz „Orange is the New Black” w serwisie Netflix.



„The Crown”



Ten inspirowany faktami serial fabularny opowiada o królowej Elżbiecie II oraz wydarzeniach z życia politycznego i prywatnego, które wpłynęły na jej panowanie.



„Obserwator”



Dean (Bobby Cannavale) i Nora (Naomi Watts) Brannockowie właśnie kupili wymarzony dom na urokliwych przedmieściach Westfield w stanie New Jersey. Gdy już sfinalizowali transakcję, która pochłonęła całe ich oszczędności, okazało się, że okolica jest dużo mniej przyjazna, niż im się wydawało. Wśród sąsiadów są zdziwaczała staruszka imieniem Pearl (Mia Farrow) i jej syn Jasper (Terry Kinney), który zakrada się do domu Brannocków i chowa w windzie gastronomicznej. Mamy też Karen (Jennifer Coolidge), agentkę nieruchomości i dawną znajomą Nory, która sprawia, że nie czują się mile widziani. Do tego wścibscy Mitch (Richard Kind) i Mo (Margo Martindale), którzy zdają się nie rozumieć pojęcia „teren prywatny”. Chłodne powitanie szybko przeradza się w piekło na ziemi, gdy tajemniczy „Obserwator” swoimi listami doprowadza Brannocków do granic wytrzymałości psychicznej, a jednocześnie na jaw wychodzą ponure sekrety okolicznych mieszkańców.



„Unorthodox”



Ortodoksyjna Żydówka ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem i trafia pod skrzydła grupy muzyków. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W latach 1978–1991 Jeffrey Dahmer dokonał siedemnastu odrażających morderstw. Serial „Dahmer — Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” przedstawia szczegóły tych horrendalnych zbrodni oraz ich defaworyzowane społecznie ofiary i środowiska, z których pochodziły. To właśnie systemowy rasizm i błędy policji pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce mordować przez ponad dekadę w biały dzień.



„Wielka woda”



Lipiec 1997 roku, wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem, ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer, aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”



Chris Smith, producent wykonawczy „Króla tygrysów” i reżyser „Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła”, przedstawia swoje najnowsze dzieło: „Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”.

Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny bada, w jaki sposób Sarma Melngailis, celebrytka i właścicielka ekskluzywnej nowojorskiej restauracji Pure Food and Wine, z królowej wegańskiej kuchni stała się „wegańskim zbiegiem”. Krótko po tym, jak poznała na Twitterze Shane’a Foxa w 2011 roku, Melngailis zaczęła sprzeniewierzać pieniądze z restauracji i przekazywać je Foxowi, który przekonał ją, że może spełnić jej marzenia. Między innymi obiecywał, że pomoże rozwinąć jej wegańskie imperium i uczyni jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym, pod warunkiem, że nie będzie go kwestionować i zrobi wszystko, o co ją prosi. Kilka lat później, już po ślubie, para jest poszukiwana za zawłaszczenie prawie 2 mln dolarów należących do restauracji oraz pracującego w niej personelu. Zaszywają się w motelu w Tennessee, ale zostają schwytani przez organy ścigania. Co ich zdradziło? Płatność za pizzę dokonana na prawdziwe nazwisko Foxa: Anthony Strangis. „Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki” pokazuje, że prawda nieraz jest bardziej nieprawdopodobna od fikcji.



„Oszust z Tindera”



Lewo, prawo, lewo… Znaleźć miłość w internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z „Oszustem z Tindera”.

Ten film producentów dokumentów „W cudzej skórze” i „Odwal się od kotów” to wciągająca opowieść o próbach ujawnienia tożsamości i osądzenia uwodziciela.



„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców. Premiera drugiego sezonu opartego na faktach serialu MINDHUNTER została zaplanowana na 16 sierpnia. W rolach głównych: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Joe Tuttle, Albert Jones, Stacey Roca, Michael Cerveris, Lauren Glazier i Sierra McClain, Reżyserami serialu są David Fincher („Zaginiona dziewczyna”, „Zodiak”), Andrew Dominik („Zabić, jak to łatwo powiedzieć”, „Zabójstwo Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda”) i Carl Franklin („Pozostawieni”, „House of Cards”). Za produkcję wykonawczą odpowiadają David Fincher, Joshua Donen („Zaginiona dziewczyna”, „Szybcy i martwi”), Charlize Theron („Szefowa”, „Hatfields & McCoys”), Cean Chaffin („Zaginiona dziewczyna”, „Podziemny krąg”), a także Courtenay Miles i Beth Kono.



„Evil Genius”



Ta nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia zaczyna się od krwawej śmierci dostawcy pizzy, który obrabował bank z bombą na szyi - a potem robi się jeszcze dziwniej.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



W roku 2013 ośmioletni Gabriel Fernandez zmarł wskutek długotrwałego okrutnego traktowania przez swoją matkę i jej partnera. W następstwie tej tragedii mieszkańcy hrabstwa Los Angeles zażądali sprawiedliwości i wskazania winnych. Ten sześcioodcinkowy serial dokumentalny nagrodzonego Briana Knappenbergera („Ani słowa: bitwa o wolność prasy”) opowiada o procesie sprawców oraz pozwala przyjrzeć się działaniu rządowego systemu, który nie zdołał ochronić Gabriela pomimo licznych sygnałów ostrzegawczych i doniesień o powadze sytuacji. Serial „Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza” służy więc zarówno przybliżeniu widzom historii poruszającej sprawy, jak i zwróceniu uwagi na konieczność zrewolucjonizowania mechanizmów służących ochronie dzieci zagrożonych przemocą.



„Projekt niewinność”



„Projekt Niewinność” rzuca nowe światło na nieznane osobiste historie związane z ośmioma niesłusznymi wyrokami skazującymi odkrytymi przez organizację non-profit The Innocence Project i inne organizacje należące do grupy The Innocence Network oraz wysiłki tych organizacji prowadzące do ich unieważnienia. Na serial składa się dziewięć odcinków podzielonych na trzy części koncentrujące się na dowodach, świadkach i oskarżeniu. Przedstawione w nim historie ujawniają wady amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości oraz pokazują, że skazanie niewinnej osoby nie tylko niszczy na zawsze jej życie, ale ma też nieodwracalne konsekwencje dla jej rodziny i ofiary przestępstwa, nie wspominając nawet o utracie zaufania do systemu. Za produkcję wykonawczą i reżyserię „Projektu Niewinność” odpowiadają: nominowana do Oscara Liz Garbus, laureat Oscara Alex Gibney i laureat Oscara Roger Ross Williams. Odcinki wyreżyserowali również: nominowany do Oscara Jed Rothstein oraz laureaci Emmy Andy Grieve i Sarah Dowland.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”



Aaron Hernandez był obiecującym młodym sportowcem z miejscowości Bristol w stanie Connecticut. Już w wieku 20 lat przeszedł z drużyny futbolowej na prestiżowej uczelni do zawodowej ligi NFL. W 2013 r. miał podpisany z New England Patriots pięcioletni kontrakt opiewający na kwotę 40 milionów dolarów. W tym samym roku stał się jednak także najsłynniejszym amerykańskim sportowcem oskarżonym o morderstwo od czasów O.J. Simpsona. Wytoczony Hernandezowi proces o brutalne morderstwo Odina Lloyda oraz dwóch innych mężczyzn z okolic Bostonu wydobył na światło dzienne mnóstwo skrywanych wcześniej sekretów młodego sportowca, w tym jego burzliwe i naznaczone przemocą dzieciństwo oraz rosnącą fascynację gangsterskim stylem życia. Te i inne odkrycia składają się na mozaikę motywacji, które kierowały brutalnym zachowaniem futbolisty.

Trzyczęściowy serial dokumentalny „Aaron Hernandez: W głowie mordercy” przedstawia dotychczas niepublikowane nagrania z sali sądowej, rozmowy telefoniczne Hernandeza z więzienia, a także wywiady z osobami, które znały Hernandeza i Lloyda. Twórcy serialu podejmują wnikliwą analizę kombinacji czynników, które doprowadziły do procesu, skazania, a w końcu śmierci sportowca, który pozornie znajdował się u szczytu kariery.



„Niewinny człowiek”



Składający się z 6 części serial dokumentalny „Niewinny człowiek” stanowi adaptację dzieła non-fiction autorstwa Johna Grishama pt. „Niewinny”. Opowiada on o sprawie dwóch morderstw popełnionych w latach 80. XX wieku w miasteczku Ada w Oklahomie oraz o narosłych wokół niej kontrowersjach. Śledztwo w tej sprawie śledził cały kraj.

W wyreżyserowanym przez Claya Tweela („Nawiedzona znaleziona”, „Gleason”, „Wymarzona Kalifornia”) serialu „Niewinny człowiek” znalazły się wywiady z przyjaciółmi i bliskimi ofiar, mieszkańcami Ady, adwokatami, dziennikarzami oraz innymi zaangażowanymi w śledztwo osobami. Na ekranie zobaczymy także samego Grishama oraz mecenasa Barry’ego Schecka, współzałożyciela organizacji Projekt Niewinność. Twórcy serialu Clay Tweel i Ross Dinerstein przedstawiają widzom nowe materiały wideo wraz z fascynującymi nagraniami oraz fotografiami archiwalnymi. Producentami serialu są Maura Anderson i Shannon Riggs. Z kolei za produkcję wykonawczą odpowiadają John Grisham, David Gernert, Clay Tweel oraz Ross Dinerstein.



„Farmaceuta”



W 1999 r. syn Dana Schneidera, farmaceuty z małego miasteczka, traci życie w wyniku narkotykowej strzelaniny w Nowym Orleanie. Rozczarowany bezradnością policji ojciec pomimo ryzyka odnajduje zabójcę i doprowadza do jego skazania. Jednak tragiczna śmierć uzależnionego syna wciąż nie daje Danowi spokoju, zwłaszcza gdy w jego aptece pojawia się coraz więcej młodych, zdrowych klientów realizujących recepty na silny lek przeciwbólowy oksykodon. Uświadomiwszy sobie powagę sytuacji (choć kryzys opioidowy nie był wtedy jeszcze obecny w mediach), Dan wyrusza na misję: zamierza uratować jak najwięcej młodych ludzi w swojej społeczności, a następnie rzucić wyzwanie wielkim koncernom farmaceutycznym.

„Farmaceuta” to film w reżyserii Julii Willoughby Nason i Jennera Fursta („Czas: Historia Kaliefa Browdera”, „Rest in Power: The Trayvon Martin Story”) opowiadający historię mężczyzny, dla którego żałoba stała się motywacją do walki z najpotężniejszymi ludźmi odpowiedzialnymi za zbierającą śmiertelne żniwo epidemię uzależnienia od opioidów w USA. Czytaj też:

