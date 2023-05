10+ dobrych nowości na Netflix. To warto obejrzeć w wolny weekend

Oprócz polskiego filmu „Fanfik” na Netfliksie pojawiły się propozycje takie jak „Niema cisza”, dokument o Annie Nicole Smith czy wyczekiwany 6. sezon „Selling Sunset”. Sprawdź, co nowego znajdziesz w serwisie!

„Wierne przyjaciółki”

Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.



„Fanfik”

Główną bohaterką „Fanfika” jest Tosia, postrzegana przez rówieśników jako outsiderka. Jej sposobem na ucieczkę od świata, w którym czuje się zagubiona, jest pisanie internetowych opowieści - fanfików. Gdy w szkole pojawia się nowy uczeń, Leon, w Tośce zaczynają rodzić się nieznane dotąd uczucia. W miarę odkrywania siebie i swojej prawdziwej tożsamości, zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem.



„Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie”

Reżyserka Ursula Macfarlane („Nietykalny”) i producentka Alexandra Lacey przedstawiają odważną opowieść o życiu, śmierci i sekretach Vickie Lynn Hogan — lepiej znanej jako modelka i aktorka Anna Nicole Smith, przybliżając widzom jej autentyczne oblicze. Już od chwili debiutu w „Playboyu” w 1992 roku oszałamiająca kariera Anny Nicole była spełnieniem amerykańskiego snu, który gwałtownie przerwała jej przedwczesna śmierć w roku 2007. „Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie” to niepublikowane wcześniej nagrania, prywatne filmy i wywiady ze znanymi osobami, które dotąd nie wypowiadały się na ten temat. Składają się one na zupełnie nowy obraz typowej blond piękności, której nikt tak naprawdę nie znał.



„Niema cisza”

Sergio Ciscar wychodzi z więzienia sześć lat po morderstwie swoich rodziców, którego dokonał przed osiągnięciem pełnoletniości. Podczas pobytu w zakładzie karnym nie powiedział ani słowa i w żaden sposób nie współpracował z wymiarem sprawiedliwości, przez co jego motywacje pozostają tajemnicą. Młoda lekarka psychiatrii Ana Dussel wraz z zespołem zaczynają obserwować go przez całą dobę jak dzikie zwierzę, próbując określić, czy stwarza zagrożenie dla społeczeństwa.



„McGregor Forever”

Brutalne ciosy i cięty język Conora McGregora uczyniły z niego największą gwiazdę UFC. Poznaj jego historię w tym porywającym serialu dokumentalnym.



„Selling Sunset”, sezon 6.

Luksusowe nieruchomości. Dramatyczne konflikty. Agencja Oppenheim Group powraca! „Selling Sunset”, oryginalny serial reality TV Netflix osadzony w realiach ekskluzywnego rynku nieruchomości w Los Angeles, śledzi losy siedmiu odnoszących sukcesy agentek nieruchomości, które wspólnie tworzą najlepszą agencję na obszarze Hollywood Hills i Sunset Strip. Pracują ciężko i bawią się ostro, konkurując ze sobą nawzajem oraz z pozostałymi graczami na bezwzględnym rynku mieszkaniowym w Mieście Aniołów. Te kobiety nie cofną się przed niczym, aby stać się najpotężniejszymi zawodniczkami w swojej branży. Jednocześnie muszą również zadbać o swoje życie prywatne. W nowym sezonie w Oppenheim Group pojawiają się nowe agentki, a także kolejne luksusowe nieruchomości oraz emocjonujące konflikty. Ktoś też spodziewa się dziecka.





„Owoc niezgody”

Gdy z ogrodu pewnego polityka znikają dwa cenne jackfruity, ambitna policjantka rozpoczyna śledztwo. Dochodzenie szybko skręca jednak w nieoczekiwaną stronę.



„Koci skład”

Trzy nastolatki zmieniają się w waleczne kocie superbohaterki, które chronią świat przed zakusami złej egipskiej bogini – a w międzyczasie trenują piłkę nożną.



„Młodzi i sławni Afrykanie”, sezon 6.

Pełen blichtru reality show w stylu prawdziwej opery mydlanej, w którym uczestniczą młode, bogate, sławne i superpopularne osobowości medialne. Celebryci z branży muzycznej, medialnej, modowej i gwiazdy Instagrama z RPA, Nigerii i Afryki Wschodniej spotykają się w Johannesburgu, aby rozpalić na nowo dawne gorące uczucia, odbudować nadszarpnięte relacje, a może nawet znaleźć miłość.



„Praca: Co robimy cały dzień”

Dla niektórych liczy się pensja, dla innych - powołanie. Ten serial dokumentalny pokazuje, czym jest praca dla Amerykanów żyjących w szybko zmieniającym się świecie.



„Rhythm + Flow France”, sezon 2.

Francuscy raperzy improwizują, tworzą i walczą o nagrodę 100 000 euro w programie muzycznym, którego sędziami są SCH, Shay i Niska.





„Doctor Cha”

Dwadzieścia lat po tym, jak porzuciła plany kariery medycznej, gospodyni domowa powraca jako pierwszoroczna rezydentka i musi się odnaleźć w pracy pełnej niespodzianek.

