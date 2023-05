„Yellowjackets” wraca z 2. sezonem. Pierwszy oglądały miliony widzów

Stworzony przez Ashley Lyle i Barta Nickersona („Narcos”), „Yellowjackets” to saga o zespole utalentowanych licealistek, które (nie)szczęśliwie przeżyły katastrofę samolotu głęboko w odległej północnej dziczy. Serial jest kroniką przeistoczenia się grupy nastolatków, od skomplikowanej, ale dobrze funkcjonującej drużyny do dzikich klanów. Jednocześnie śledzi życie, które bohaterki próbują poskładać w całość prawie 25 lat później, udowadniając, że przeszłość nigdy nie jest naprawdę przeszłością, a to, co zaczęło się w dziczy, jest dalekie od zakończenia.

„Yellowjackets”. O czym będzie 2. sezon serialu?

Koniec pierwszego sezonu przyniósł więcej pytań, niż odpowiedzi. Wątki zostały otwarte. Nikt nie wie co tak naprawdę wydarzyło się w głuszy, w grupie ocalałych, których relacje stają się coraz bardziej toksyczne. Jak z odosobnienia wydostali się Ci, którzy wydostać się mieli? Jak zginęli Ci, którzy na zawsze pozostać mieli w ostępach lasów Ontario? Jakie niewytłumaczalne siły skrywają się w gąszczach otaczających skąpe lokum bohaterów?

2. sezon „Yellowjackets” zaczyna się dwa miesiące po tym, jak Shauna i Jackie pokłóciły się – z tragicznym skutkiem. W obliczu pogłębiającego się głodu i strachu, napięcie wśród Yellowjackets tylko rośnie. Surowe warunki zimy nasilają się z dnia na dzień, a psychika naszych ocalałych pogarsza się równie szybko. Zagrożone przez mrok dziczy i prześladujące wspomnienia, nasze byłe mistrzynie będą zmuszone do podjęcia skrajnie trudnych decyzji. W obliczu straszliwego wyzwania, jakim jest przetrwanie, prawdziwym koszmarem dla każdej okaże się odkrycie kim jest i co gotowa jest poświęcić, by przeżyć.

W „Yellowjackets” występują: nominowana do nagrody Emmy i Critics Choice Award Melanie Lynskey („Castle Rock”), nominowana do Oscara i Emmy Juliette Lewis („Camping”), nominowana do Emmy Christina Ricci („Z: Początek wszystkiego”) oraz Tawny Cypress („Unforgettable”). Do obsady dołączyli również Lauren Ambrose („Sześć stóp pod ziemią”, „Służąca”) i Simone Kessell („Obi-Wan Kenobi”) oraz Elijah Wood, który pojawi się gościnnie w jednym odcinku. W drugim sezonie wystąpią również Sophie Nélisse („The Book Thief”), Jasmin Savoy Brown („The Leftovers”), Sophie Thatcher („Prospect”), Samantha Hanratty („SHAMELESS”), Courtney Eaton („Mad Max: Fury Road”), Liv Hewson („Santa Clarita Diet”), Steven Krueger („The Originals”), Warren Kole („Shades of Blue”) i Kevin Alves.

„Yellowjackets”. Gdzie obejrzymy 2. sezon?

W Polsce nowe odcinki serialu „Yellowjackets” emitowane będą od 28 czerwca o godz. 21:00 na CANAL+ PREMIUM oraz od rana tego samego dnia w CANAL+ online. Cały sezon pierwszy jest dostępny w serwisie CANAL+ online.

