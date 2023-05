Wiemy, kiedy 6. sezon „The Crown” trafi na Netflix. To już ostatnia odsłona serialu

Podczas pierwszego ważnego wystąpienia publicznego, odkąd objęła w styczniu 2023 roku urząd dyrektorki ds. treści Netfliksa, Bela Bajaria ujawniła kilka ciekawostek na temat widzów platformy.

Widzowie Netfliksa przebierają w gatunkach

Podała między innymi, że subskrybenci Netfliksa oglądają średnio produkcje z sześciu różnych gatunków miesięcznie. Odpowiadając na krytykę, dotyczącą rzekomego spadku jakości treści, Bajaria zapewniła, że streamer wciąż dostarczał będzie treści z każdego gatunku, aby zadowolić każdego widza. Argumentowała też, że nie każda produkcja musi się wszystkim podobać. – Rozpiętość (upodobań widzów – red.) jest niesamowita, od „Ginny i Georgii” po „Zabójczy rejs” do „Ty” – podała.

Bajaria mówiła też podczas wirtualnego panelu o „szerokiej, zróżnicowanej publiczności” i ich upodobaniach, powołując się na własną historię. Mówiła, że przyjechała do Stanów Zjednoczonych z Wielkiej Brytanii, gdy miała dziewięć lat ze swoimi rodzicami o indyjskim pochodzeniu, i przeszła szybki kurs „kultury amerykańskiej” dzięki programom takim jak „Marzę o Jeannie”, „Statek miłości” i „Dynastia”.

Data premiery 6. sezonu „The Crown” ujawniona

W trakcie wydarzenia Bajaria ujawniła też, kiedy spodziewać się możemy 6. i ostatniego zarazem sezonu serialu „The Crown” Netfliksa. – Będzie miał premierę już tej jesieni – podała.

Fabuła 5. sezonu „The Crown” zakończyła się w 1997 roku, kiedy księżna Diana została zaproszona na wakacje do St. Tropez z Mohamedem Al-Fayedem (zginęła tego samego roku, w sierpniu). Sezon 6. rozpocznie się prawdopodobnie w tym samym miejscu i opowie o wydarzeniach, rozgrywających się aż do 2001 roku.

6. sezon „The Crown”. Co ze śmiercią księżnej Diany?

W październiku 2022 roku portal Deadline podał, że obsada i ekipa „The Crown” przygotowuje się już do filmowania sceny śmierci księżnej Diany i Dodi'ego Fayeda w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Peter Morgan, twórca serii, wcześniej dawał jasno do zrozumienia, że na ekranie nie pokaże samego momentu zderzenia i wypadku. Zamiast tego zobaczymy „samochód wyjeżdżający z The Ritz w pościgu paparazzi, a potem przebitkę na ambasadora Wielkiej Brytanii we Francji, gdy radzi sobie z następstwami wypadku”.

