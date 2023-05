BAFTA TV 2023. Poruszające słowa Kate Winslet. Aktorka rozpłakała się na scenie

Uroczysta Gala BAFTA TV Awards odbyła się w ubiegły weekend w Royal Festival Hall w Londynie, a poprowadzili ją komicy Rob Beckett i Romesh Ranganathan. Wśród nominowanych nie zabrakło takich produkcji jak „Biały Lotos” czy „Dahmer – potwór: historia Jeffreya Dahmera”.

Kate Winslet otrzymała nagrodę w kategorii Najlepsza aktorka, za rolę w serialu „I am Ruth”. Dodatkowo obraz otrzymał także nagrodę w kategorii Najlepszy Telewizyjny dramat filmowy.

Kate Winslet w poruszającym przemówieniu podczas BAFTA TV 2023. Mówiła o córce i zdrowiu psychicznym

Mimo że to pierwsza nagroda Winslet za rolę w produkcji telewizyjnej, to nie wyróżnienie artystki wywołało najwięcej emocji, a jej przemówienie. W „I am Ruth” w córkę gwiazdy wcieliła się Mia Threapleton, czyli prawdziwa pociecha celebrytki.

Chwilę po ogłoszeniu wyników obie panie się rozpłakały i wymieniły uściski i pocałunki. Przemówienie Kate Winslet poświęciła zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, ale wcześniej podkreśliła, że statuetka jest wspólna – jej i córki.

– Gdybym mogła przeciąć to na pół, to drugą połowę dałabym mojej córce Mii Threapleton. Zrobiłyśmy to razem, dzieciaku – usłyszeliśmy. Następnie zwróciła się do rządzących. – Chcemy odzyskać nasze dzieci. Nie chcemy być tak przerażeni o zdrowie psychiczne naszych dzieci. Do wszystkich młodych ludzi, którzy teraz mnie słuchają: Proszę, poproście o pomoc. Nie wstydźcie się i przyznajcie się, że potrzebujecie wsparcia. Po prostu o nie poproście – powiedziała wzruszona ze sceny. Na koniec podkreśliła, że nagroda jest ważna, ponieważ „oznacza, że małe brytyjskie dramaty telewizyjne mogą nadal mieć znaczenie”.

facebook

Poniżej lista zwycięzców.

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa





Kate Winslet „I am Ruth”Sarah Lancashire „Julia”Imelda Staunton „The Crown”Billie Piper „I hate Suzie”



Najlepszy aktor druplanowy





Jack Lowden „Kulawe konie”Salim Dau „The Crown”Adeel Akhtar „Sherwood”Samuel Bottomley „Somewhere Boy”



Najlepsza komedia sytuacja telewizyjna





„Derry Girls”„Ghosts”„Am I Being Unreasonable?”„Big Boys”



Najlepszy serial dramatyczny





„Siostry na zabój”„Sherwood”„Policjant”„Somewhere Boy”



Najlepszy występ kobiecy w telewizji w roli komediowej





Siobhán McSweeney „Derry Girls”Diane Morgan „Świat oczami Cunk”Taj Atwal „Hullraisers”Lucy Beaumont „Meet the Richardsons”



Najlepszy aktor pierwszoplanowy





Chaske Spencer „Angielka”Taron Egerton „Czarna ptak”Ben Whishaw „Będzie bolało”Martin Freeman „Policjant”



Najlepszy występ męski w telewizji w roli komediowej





Joseph Gilgun „Brassic”Lenny Rush „Am I Being Unreasonable?”Daniel Radcliffe „Weird: The Al Yankovic Story”Stephen Merchant „Wyjęci spod prawa”



Najlepszy telewizyjny dramat filmowy





„I am Ruth”„Life and Death in the Warehouse”„Dom”



Najlepszy miniserial dramatyczny





„Złodziej, jego żona i kajak”„Mood”„Będzie bolało”„Szpieg wśród przyjaciół”



Najlepsza aktorka drugoplanowa





Anne-Marie Duff „Siostry na zabój”Lesley Manville SherwoodFiona Shaw „Andor”Jasmine Jobson „Top Boy”



Serial międzynarodowy





„Oussekine”„The Bear”„Pachinko”„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”Czytaj też:

Blanka pobiła rekord? „To się nie zdarzyło jeszcze nigdy wcześniej”Czytaj też:

Beata Chmielowska-Olech zachęcała do głosowania na Blankę. Nagle... próbowała zaśpiewać „Bejbę”