Nie żyje gwiazda serialu „Szpital miejski”. Jacklyn Zeman miała 70 lat

Jacklyn Zeman odeszła 10 maja 2023 roku. Gwiazda była amerykańską aktorką filmową i telewizyjną. Największą sławę przyniosła jej rola pielęgniarki Barbary Spencer w serialu „Szpital miejski”. Produkcja jest najdłużej kręconą operą mydlaną w historii. W 2022 roku wyemitowano 15 000 odcinek serialu.

Nie żyje Jacklyn Zeman, gwiazda „Szpitala miejskiego”

Informację o śmierci Jacklyn Zeman przekazał producent wykonawczy opery mydlanej „Szpital Miejski”. Frank Valentini opublikował na Twitterze wzruszający wpis, w którym nazwał ją „jasnym światłem” i wspomniał o jej niezapomnianej postaci.

„W imieniu całego zespołu »Szpitala miejskiego« ze złamanym sercem ogłaszam odejście naszej ukochanej Jackie Zeman. Podobnie jak jej postać – legendarna Bobbie Spencer, była jasnym światłem i prawdziwą profesjonalistką, która wnosiła do pracy wiele pozytywnej energii” – czytamy.

W dalszej części postu wspomniał o pociechach Jacklyn Zeman. „Będzie nam bardzo brakowało Jackie, ale jej pozytywny duch zawsze będzie żył w naszej obsadzie i ekipie. Przesyłamy wyrazy współczucia jej bliskim, przyjaciołom i rodzinie, zwłaszcza jej córkom Cassidy i Lacey” – napisał Frank Valentini.

twitter

Jacklyn Zeman – kim była?

Jacklyn Zeman urodziła się w stanie New Jersey 6 marca 1953 roku. Dzięki stypendium studiowała taniec w Nowym Jorku. Przez jakiś czas Była króliczkiem Playboya w Playboy Club. Po kilku małych rolach zagrała Lanę McClain w operze mydlanej „Tylko jedno życie”. To otworzyło jej drzwi do kolejnego angażu, który przyniósł jej ogromną popularność. Mowa oczywiście o roli pielęgniarki Barbary Spencer w kultowym serialu „Szpital miejski”. Na swoim koncie ma trzy nominacje do nagrody Daytime Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym i jedną nominację do nagrody Daytime Emmy dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym.

Jacklyn Zeman zagrała też w produkcjach filmowych takich jak: „Zakochani młodzi lekarze”, „W krzywym zwierciadle: Zlot absolwentów” czy Seks – skandal po amerykańsku.