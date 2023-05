W „Barwach Szczęścia” porwanie Marcina i wspólne szczęście Basi i Artura

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Basia i Artur po wspólnej nocy jedzą razem śniadanie – zaskoczeni tym, że na nowo odnaleźli razem szczęście. Później Chowański proponuje Urszuli, by na stałe została w jego pokoju na skłocie, ponieważ on ma zamiar wprowadzić się do Grzelakowej.

Iza wylatuje do Hiszpanii, by przygotować wszystko na swoją przeprowadzkę z Paulinką i zostawia córkę pod opieką Sadowskich. A Łukasz kolejny raz próbuje przekonać małą do wyjazdu z matką. Marcin zagląda do Feel Good, gdy Sebastian zostawia na kilka godzin Dominikę samą, a ludzie Kiciaka wykorzystują okazję i porywają policjanta, wcześniej wsypując do jego kawy narkotyk.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

