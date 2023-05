Tych seriali długo jeszcze nie zobaczymy. Lista tytułów, które ucierpią przez strajk scenarzystów

Przypomnijmy, ponad 11 tys. członków Writers Guild of America (WGA) – amerykańskiej organizacji zrzeszającej scenarzystów, we wtorek 2 maja rozpoczęło strajk przeciwko Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

To kolejny strajk scenarzystów w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy miał miejsce od listopada 2007 do lutego 2008 roku. Wtedy twórcy domagali się większego udziału w zyskach z eksploatacji filmów, sprzedaży płyt DVD oraz z publikacji ich w internecie. Negocjatorom stron udało się wtedy po kilku miesiącach osiągnąć porozumienie, jednak według raportu NPR strajk kosztował ekonomię Los Angeles około 1,5 mld dolarów.

Scenarzyści domagają się podwyżek płac i dodatków. Chcą ponadto gwarancji zatrudnienia przez określony czas, bez względu na to, czy są potrzebni czy nie. Uważają, że ucierpieli finansowo podczas boomu telewizyjnego – według statystyk połowa scenarzystów seriali telewizyjnych pracuje teraz za minimalne wynagrodzenie.

Lista seriali wstrzymanych przez strajk scenarzystów w USA

„Misja podstawówka”, sezon 3.



Losy grupy nauczycieli z powołania pracujących w jednej z najbardziej niedofinansowanych podstawówek w kraju.



„American Horror Story: Delicate” (12. sezon antologii)



W najnowszym sezonie zobaczymy Emmę Roberts, Kim Kardashian czy Carę Delevingne. Seria ma być inspirowana książką Danielle Valentine pt. „Delicate Condition”, która trafi na półki księgarń w sierpniu. Jej bohaterką jest kobieta przekonana o tym, że złowieszcza istota próbuje uniemożliwić jej ciążę. Powieść opisywana jest jako feministyczna interpretacja „Dziecka Rosemary”.



„Billions”, sezon 7. – finałowy



Prokurator próbuje złapać na oszustwie króla funduszy zabezpieczających.



„Cobra Kai”, sezon 6. – finałowy



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



„Evil”, sezon 4.



Sceptyczna psycholożka we współpracy z klerykiem oraz budowlańcem starają się badać przypadki opętań przez demony oraz inne zjawiska nadprzyrodzone.



„Hacks”, sezon 3.



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



„Kasa”, 2. sezon



Po 20 latach Molly Novak rozstaje się z mężem i musi zdecydować, co zrobi z 87 miliardami dolarów, które dostała w wyniku rozwodu. Postanawia zająć się swoją fundacją charytatywną i na nowo nawiązać kontakt z prawdziwym światem - przy okazji odnajdując też siebie.



„Stranger Things”, sezon 5.



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



„Niestabilny”, sezon 2.



Geniusz biotechnologii próbuje uwolnić się od dręczącej go żałoby z pomocą syna, który ciężko pracuje, aby uciec z cienia ojca i ocalić rodzinną firmę.



„Yellowjackets”, sezon 3.



Żeńska drużyna piłkarska przeżywa katastrofę samolotu, który rozbija się głęboko w lesie w Ontario.



„Dobry omen”, sezon 3.



Opowieść o wizji końca świata widzianej z perspektywy anioła, demona oraz jedenastoletniego antychrysta.



„The Venery of Samantha Bird”



Tytułową bohaterką ośmioodcinkowego serialu jest dziewczyna, która w trakcie wizyty u swojej rodziny w Nowej Anglii na nowo zakochuje się w swojej młodzieńczej miłości. Główną rolę zagra Katherine Langford.



„Rozdzielenie”, sezon 2.



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Power Book III: Raising Kanan”, sezon 3.



To prequel osadzony w latach 90., który będzie kroniką wczesnych lat Kanana Starka.



„Daredevil: Born Again”



Szykowany przez Marvel Studios i platformę Disney+ serial, wchodzący w skład MCU. W produkcji powrócą Charlie Cox i Vincent D'Onofrio do swoich ról odpowiednio Matta Murdocka/Daredevila i Wilsona Fiska/Kingpina, które zagrali w serialu Netflixa.



„Obóz Kikiwaka”, sezon 7.



Emma, Ravi i Zuri przyjeżdżają na letni obóz, gdzie przed laty poznali się ich rodzice.



„Big Mouth”, sezon 8.



Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastoletnich przyjaciół do góry nogami.Czytaj też:

