Teraz Canal+ za darmo na 30 dni. Wystarczy kupić loda

Co jakiś czas polskie marki organizują loterie, wśród których gwarantowanymi nagrodami są 30-dniowe darmowe dostępy m.in. do platform streamingowych. Wszystkim kinomaniakom podpowiadamy, co zrobić, żeby skorzystać z oferty.

Jakiś czas temu 30 dni za darmo na Canal+, wygrać można było kupując jedną z marek chipsów, teraz nów możemy sięgnąć po jedną z nagród gwarantowanych. Tym razem w loterii lodów Kaktus. Jak zdobyć 30 darmowych dni Canal+? Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić loda Kaktus, zachować paragon i patyczek. Potem należy podać swoje dane na stronie loteriakaktus.pl – imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz wymagany kod. Jak to w loteriach, producent informuje nas, że wygrać można 20 zł co trzy minuty, raz dziennie 1000 złotych, a nawet Fiata 500 Cabrio. Większość jednak skusi się na to, żeby skorzystać z oferty, dla nagród gwarantowanych. A wśród nich są: 30-dniowy darmowy dostęp do aplikacji Empik Go

miesięczny voucher na pakiet Canal+ Seriale i Filmy

kod rabatowy 20 proc. do sklepu worldbox.pl Zasady loterii Wszyscy, których interesuje darmowy dostęp do Canal+ muszą pamiętać o tym, że usługa przestanie być darmowa po miesiącu, wiec serwis zacznie automatycznie naliczać opłaty za prowadzenie konta. W loterii wziąć udział mogą tylko osoby pełnoletnie. Czytaj też:

QUIZ z łatwych pytań w „Milionerach”. Wstyd nie znać odpowiedzi!Czytaj też:

„Mama kupila traktora”. Wyjaśniamy, o czym jest piosenka Chorwacji na Eurowizji 2023