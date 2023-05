Tydzień świetnych nowości na Netflix. Nie tylko „Królowa Kleopatra”

„Strażnicy przyrody” – poniedziałek



„Strażnicy przyrody” to inspirowany legendami rdzennych mieszkańców USA oraz imponującymi krajobrazami amerykańskich parków narodowych serial przygodowy z elementami fantasy, w którym podziwiamy piękno przyrody oczyma rodzeństwa Kodi, Summer i Eddy’ego Skycedarów z plemienia Czumaszów/Cowlitzów, które łączy wspólny sekret. Tytułowi strażnicy potrafią przemienić się w niedźwiadka grizzly, sokoła i żółwia, aby chronić park narodowy oraz zamieszkujące w nim duchy. Dzieciakom przyjdzie m.in. pomóc zagubionemu ptakowi i obudzić słońce. Serial autorstwa członkini plemienia Czumaszów Sanata Ynez showrunnerki Karissy Valencii to fantastyczno-przygodowa historia o pielęgnowaniu społeczności i ochronie przyrody na tle bogatej historii rdzennych mieszkańców USA.



„Hannah Gadsby: Something Special” – wtorek



Wyróżniona Emmy i nagrodą Peabody’ego komiczka Hannah Gadsby powraca na scenę z trzecim programem komediowym Netflix pt. „Something Special”, w którym w pogodny i błyskotliwy sposób opowiada o weselu (swoim!), paru traumatycznych spotkaniach z królikiem oraz o całej masie innych rzeczy. Światowa premiera programu „Something Special”, który zarejestrowano w gmachu opery w Sydney, odbędzie się na Netflix już 9 maja.



„Dance Brothers” – środa



„Dance Brothers” opowiada historię dwóch braci, Roniego (Roderick Kabanga) i Sakariego (Samuel Kujala), którzy z trudem wiążą koniec z końcem jako zawodowi tancerze. Szukając sposobu na sfinansowanie wymarzonej kariery tanecznej, postanawiają otworzyć własny klub, który zapewni im dochód, dach nad głową i miejsce do ćwiczeń. Ich wyjątkowy klub i imponujące układy taneczne szybko przynoszą im sławę. Wkrótce biznes koliduje z pasją, a komercyjny sukces staje na drodze ambicjom artystycznym i nadwyręża relacje osobiste. Lojalność i braterska miłość zostaną wystawione na próbę przez jedną rzecz, która zawsze ich łączyła: taniec.



„Królowa Kleopatra” – środa



Producentka wykonawcza Jada Pinkett Smith przedstawia serial dokumentalny opowiadający historie słynnych afrykańskich królowych. Bohaterką tego sezonu jest Kleopatra, najsłynniejsza i niezwykle potężna, choć niezrozumiana kobieta w historii. Była śmiałą władczynią, której uroda i romanse przyćmiły jej największy atut — intelekt. Kleopatra stała się ikoną, której postać była wielokrotnie ubarwiana i kreowana na nowo na przestrzeni dziejów. Nasz serial przybliża jej fascynującą historię z nowej perspektywy, pokazując jej talent polityczny oraz odpowiadając na pytania dotyczące jej dziedzictwa, które są dziś tematem gorącej debaty.



„Zaginieni: Wyścig z czasem” – środa



Dołącz do detektywów z biura szeryfa z Karoliny Południowej, którzy ścigają się z czasem, by odnaleźć osoby zaginione w tajemniczych okolicznościach.



„Royalteen: Księżniczka Margrethe” – czwartek



Ubiegłoroczny bal maturalny przyniósł księżniczce Margrehte poważny problem. Brak jej odwagi, aby opowiedzieć komukolwiek wydarzenia z tej nocy, kiedy trafiła do szpitala. Nieoczekiwanie duńska rodzina królewska wybiera się z wizytą do Norwegii i księżniczka Margrehte wreszcie pozna przystojnego duńskiego księcia, z którym rozmawia od miesięcy. Problemy piętrzące się w norweskiej rodzinie królewskiej sprawiają, że Margrehte czuje się rozdarta między sprawami rodzinnymi i dbaniem o wizerunek silnej księżniczki a poszukiwaniem miłości.



„Ultraman”, sezon 3. – czwartek



Serial opowiada o przygodach szóstki superbohaterów. Syn Ultramana (Shinjiro Hayata), Seven, Ace, Zoffy, Jack i Taro kontynuują tradycje legendarnego Ultrabractwa. Razem muszą zmierzyć się z zagrażającymi Ziemi kosmitami.



„Black Knight” – piątek



W dystopijnej przyszłości zniszczony przez zanieczyszczenie powietrza świat może uratować tylko ekipa wyjątkowych dostawców.



„Mulligan 12” – piątek



Komedia satyryczna o wysiłkach grupki ocalałych, którzy po tym, jak obcy zniszczyli większą część Ziemi, próbują odbudować Amerykę i stworzyć jeszcze lepszy kraj.



„Porady różowej brygady” – piątek



Optymistyczny program, w którym brazylijska Różowa Brygada wykorzystuje swoją wiedzę o szczęściu, stylu, modzie i kulturze, żeby odmienić życie bohaterów codzienności.



„Matka” – piątek



Świetnie wyszkolona zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, której nigdy nie poznała, przed okrutnymi zbrodniarzami pałającymi żądzą zemsty.Czytaj też:

