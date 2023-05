Nowy odcinek „Warsaw Shore”. Willę odwiedzi Ewelona. Będą też drugie oświadczyny w historii programu!

Nowy odcinek „Warsaw Shore” rozpocznie się od intensywnych przygotowań do nadchodzącej imprezy, a Angelika znów wkroczy do akcji. Pod nieobecność reszty Ekipy Lena odkryje w sobie duszę artystki. Pusta łazienka będzie z kolei sprzyjać kąpielom we dwoje. Wieczorem przyjdzie pora na największą domówkę w Polsce.

Ewelona zawita w willi

Nie wszyscy goście zyskają sympatię uczestników. Jeden z eleganckich kolegów Piotrka powalczy o względy Mileny. Dojdzie nawet do przepychanek. Ekipę zaszczyci swoją obecnością niekwestionowana królowa programu – Ewelona, która tym razem wystąpi też w roli gwiazdy wieczoru. Oprócz niej o dobrą zabawę zadba ze sceny również Super Mario Trener. Wiktoria natomiast zdeklasuje Sequento i zostanie królową parkietu.

Gdzie „Warsaw Shore”, tam i dramaty. Oliwia będzie miała trochę do wyjaśnienia z Alanem. Ten z kolei zainteresuje się Angeliką, co nie spodoba się Piotrkowi. Poza tym będziemy świadkami drugiego odcinka miłosnej telenoweli z Leną w roli głównej. Nie zabraknie też zwrotów akcji – zobaczymy odrodzenie kultowej przyjaźni i... drugie oświadczyny w historii programu.

Kiedy oglądać nowy odcinek „Warsaw Shore”?

To i jeszcze więcej w nowym odcinku „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” już w najbliższą niedzielę 7 maja o godz. 23.00 w MTV Polska.

