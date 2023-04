Szukasz dobrych filmów i seriali na Disney+? To lista dla ciebie

„Zbrodnie po sąsiedzku”



Serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.



„Ślicznotka: Historia Brooke Shields”



Aktorka, modelka i gwiazda światowego formatu Brooke Shields i jej droga od ponętnej nastolatki do kobiety, która odnalazła i wykorzystuje swoją tożsamość i głos.



„Lekomania”



Życzliwy, pracujący w szkole, lekarz jest uwikłany w spisek Big Pharmy.



„The Dropout”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Duchy Inisherin”



Życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich obydwu.



„The Good Mothers”



Trzy odważne kobiety ryzykują wszystko, by pokonać mafię 'Ndrangheta.



„The Bear”



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



„Stary człowiek”



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



„Alaska Daily”



Dziennikarka pragnie rozpocząć nowe życie na Alasce. Podejmuje pracę dla gazety w Anchorage.



„Rozterki Fleishmana”



Właśnie rozwiedziony 41-letni Toby Fleishman nurkuje w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości. Wtedy znika jego była żona, zostawiając go z dwojgiem małych dzieci i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.



„Witamy w Chippendales”



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Dusiciel z Bostonu”



Oparta na faktach historia Loretty McLaughlin i Jean Cole, pionierskich reporterek „Record American”, które nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.



„Patrz jak kręcą”



Zmęczony życiem inspektor Stoppard oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker zajmują się sprawą morderstwa na West Endzie.



„Małe wielkie historie”



Kobieta, której życie się rozpada, zaczyna pisać felietony poradnicze.



„Nomadland”



Kobieta po sześćdziesiątce wybiera wędrowne życie współczesnego nomady, po tym jak w wyniku recesji straciła swój dobytek.



„Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Służące”



Lata 60. XX wieku. Początkująca dziennikarka spisuje historie czarnoskórych służących wywołując skandal wśród wyższych sfer.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.

