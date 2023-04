„Lady Gucci” i „Hydraulicy z Białego Domu”. Co nowego na HBO?

W HBO Max majówka zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Już 2 maja 2023 premiera nowego serialu „Hydraulicy z Białego Domu”. Produkcja opowiada o tym, jak E. Howard Hunt i G. Gordon Liddy przypadkowo doprowadzili do obalenia prezydentury Nixona, którą gorliwie próbowali chronić. Chwilę później na platformę trafi dokument o Patrizii Reggian, która opowie swoją historię.

W pierwszej połowie maja na platformę trafi też dokument o Selmie Blair, aktorce ciężko chorej. Nie zabraknie też nawiązania kościoła. Habemus papam – mamy papieża to zaskakująca produkcja o papieżu.

Programy i seriale:



„Hydraulicy z Białego Domu”

Produkcja opowiada o tym, jak E. Howard Hunt i G. Gordon Liddy przypadkowo doprowadzili do obalenia prezydentury Nixona, którą gorliwie próbowali chronić.



„Bez grzechu”

Thriller psychologiczny badający relacje między pogrążoną w żałobie matką a mężczyzną przebywającym w więzieniu za zabójstwo jej córki.



„Wojownicy Jednorożca”

Drużyna starożytnych wojowników chroni świat przed złem. Nagle bohaterowie muszą nie tylko chronić ludzkość przed siłami ciemności, ale także odnaleźć się w swoich nowych nastoletnich ciałach i emocjach.



„Po obu stronach otchłani”

Kiedy mężczyzna, który zamordował jej nastoletnią córkę, zostaje przedterminowo zwolniony, policjantka Luise Berg podejrzewa, że w rzeczywistości realizuje on nikczemny plan zemsty. Nikt jej jednak nie wierzy.



„Mariachi”

Z powodu choroby Alzheimera Rosendo Cuevas pamięta tylko swoją młodość, kiedy był piosenkarzem. Jego żona Lucía i ich dzieci postanawiają więc użyć muzyki jako narzędzia terapeutycznego, które ostatecznie zbliża członków rodziny i zmienia ich życie.



„Wielka III”

Serial komediowy w satyryczny sposób przedstawiający młodość Katarzyny Wielkiej.



Nowe filmy:



„Demonlover”

Dwie firmy specjalizujące się w cyberkulturze, Mangatronics i Demonlover, konkurują o wyłączną dystrybucję pornograficznych animacji 3D w Internecie. Pierwsza z nich rekrutuje Diane do zniszczenia interesów drugiej od wewnątrz.



„Po maju”

W 1971 roku francuski licealista Gilles daje się porwać przez ducha tamtych burzliwych czasów. Rozdarty między solidarnością z przyjaciółmi a osobistymi ambicjami, zakochuje się w Christine.



„To wspaniałe”

Kiedy Pierre odkrywa, że jego rodzice nie są jego prawdziwymi rodzicami, chce dowiedzieć się, kim jest i skąd pochodzi. Bohater łączy siły z niejaką Anne, która pomaga mu w poszukiwaniach.



„Wdowy”

Kiedy czterech uzbrojonych rabusiów zostaje zabitych podczas próby napadu, wdowy po nich, które nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz długów pozostawionych przez przestępczą działalność ich mężów, postanawiają wspólnie zawalczyć o swoją przyszłość.



„Goście”

Duńska rodzina odwiedza holenderską rodzinę, którą zapoznali podczas wakacji. To, co miało być idyllicznym weekendem, powoli zaczyna zamieniać się w koszmar, gdy Duńczycy starają się zachować uprzejmość w obliczu nieprzyjemności.



„Romantyczny przewodnik po zaginionych miejscach”

On ma ponad pięćdziesiąt lat, a ona jest dwie dekady młodsza. Oboje żyją ze swoich kłamstw i nie mają zamiaru tego zmieniać. Są sąsiadami, ale nigdy się nie spotkali. Pewnego dnia mężczyzna ląduje na niewłaściwym piętrze, co zmienia życie ich obojga.



„Rabiye Kurnaz kontra George W. Bush”

Bitwa o uwolnienie syna z Guantanamo przenosi turecką gospodynię domową Rabiye Kurnaz z jej szeregowego domu w Bremie prosto do Sądu Najwyższego w Waszyngtonie. U jej boku stoi prawnik zajmujący się prawami człowieka, Bernhard Docke.



Dokumenty:



„Habemus papam – mamy papieża”

Po śmierci papieża zwołuje się konklawe kardynałów w celu wybrania następcy. Gdy Watykan przygotowuje się do ogłoszenia światu nowej głowy Kościoła, mężczyzna wpada w panikę, co skłania jego podwładnych do wezwania terapeuty.



„1000% mnie: wymieszane dorastanie”

Pełnometrażowy film dokumentalny o dorastaniu w Ameryce jako przedstawiciel rasy mieszanej.



„Oto Selma Blair”

Obraz kreśli intymny portret aktorki Selmy Blair, kiedy ta stara się przyzwyczaić się do życia ze stwardnieniem rozsianym.



„Lady Gucci: historia czarnej wdowy”

Była pani Gucci, Patrizia Reggian, opowiada swoją historię – od spotkania z Maurizio i wybuch miłość między nimi, przez ich legendarnym ślubie po koszmar, który po nim nastąpił.



„Rimini”

Richie Bravo, niegdyś odnosząca sukcesy gwiazda muzyki pop, stara się wiązać koniec z końcem w zimowym Rimini. Mężczyzna jest uwięziony między alkoholowym a koncertami dla autobusów pełnych turystów. Pewnego dnia jednak jego świat zaczyna się walić.



„Aida”

Aida pracuje jako tłumaczka w holenderskiej bazie ONZ w Srebrenicy. Wraz z rodziną i 20 tys. innych bośniackich muzułmanów szuka schronienia przed zbliżającą się armią serbsko-bośniacką.



„Przejażdżka”

Pełen złości nastolatek przypadkowo wyrusza w podróż z doświadczoną przez życie kobietą i jej malutkim dzieckiem.



„Chciałem się ukryć”



Antonio zostaje wydalony ze Szwajcarii do Włoch wbrew swojej woli. Żyje w biedzie nad brzegiem Padu, ale nigdy nie porzuca swojej pasji do rysowania.



„Pierwsza miłość”

Vittorio szuka kobiety, która pasuje do jego ideału. W końcu spotyka słodką i inteligentną Sonię. Jego zdaniem jednak kobieta waży za dużo. Sonia staje się więźniem ich miłosnej gry, która szybko przeradza się w wzajemną masochistyczną rozgrywkę.



„Wonder Woman”

Gal Gadot w roli nieustraszonej Wonder Woman, która zrobi wszystko, żeby uchronić świat przed wojną i chaosem.



„Gra w klucze”

Komedia, w której zaprzyjaźnione pary wymienią się kluczami… i partnerami. Obraz mówi o poszukiwaniu przyjemności i spełnienia w życiu.



„Ocean czasu”

Lucas i Johanna żyją w latach 80., szaleńczo zakochani, w świecie pełnym marzeń i ideałów. Niestety nagle rozdziela ich wypadek podczas rejsu po Atlantyku. Trzydzieści pięć lat później spotykają się jednak ponownie.



„Siostry”

13-letnia Anastasia i 9-letnia Diana to siostry, które mieszkają w łotewskim sierocińcu. Kiedy dowiadują się, że amerykańska rodzina jest gotowa na ich adopcję, Diana nie może się doczekać przeprowadzki. Anastazji jednak pomysł znacznie mniej się podoba.



„Fantastyczny Pan Lis”



Pan i pani Lis prowadzą szczęśliwe życie rodzinne ze swoim ekscentrycznym synem Ashem i odwiedzającym go siostrzeńcem Kristophersonem. Wszystko do czasu, gdy Pan Lis wraca do swoich starych zwyczajów.



„Taurus”

Wschodzący gwiazdor muzyki boryka się z dużymi problemami i nieustannie szuka inspiracji do kolejnego utworu. Niespodziewanie dilerka narkotyków i jego była dziewczyna popychają go w coraz większą pustkę.



„Zadzwoń do Jane”

Joy spotyka grupę aktywistek, gdy ciąża staje się zagrożeniem dla jej życia. Po udanym zabiegu, bohaterka zaczyna potajemnie dołączać do kobiet w ich kryjówce i w ten sposób zaczyna się jej nowa, zaangażowana społecznie przygoda.Czytaj też:

