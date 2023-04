10 najchętniej oglądanych w Polsce seriali na Netflix

Przejrzyj listę najpopularniejszych seriali na Netflix w Polsce i spróbuj znaleźć coś, co z chęcią obejrzysz. Warto zainspirować się rankingiem najchętniej oglądanych produkcji, aby trafić na prawdziwe perełki wśród nowości.

10. „Miłość jest ślepa”



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



9. „Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



8. „Obsesja”



Romans szanowanego londyńskiego chirurga z narzeczoną jego syna przeradza się w erotyczne zauroczenie, które może odmienić ich życie na zawsze.



7. „Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



6. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



5. „Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



4. „Nowy Eden”



Kilka osób aktywnych w mediach społecznościowych otrzymuje zaproszenie do promocji nowej marki napoju, zorganizowanej na tajemniczej, sielskiej wyspie. Wkrótce stopniowo zaczynają zdawać sobie sprawę, że raj nie jest tym, czym się wydaje.



3. „Brudne diamenty”



Gdy syn marnotrawny niemal doprowadza rodzinne imperium do bankructwa, jego brat powraca do antwerpskiej dzielnicy diamentowej, by zrobić porządek.



2. „Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



1. „Skradzione serce”



Mężczyzna szukający zemsty na organizacji handlującej organami odpowiadającej za śmierć jego żony nawiązuje romans z kobietą, która otrzymała jej serce.Czytaj też:

