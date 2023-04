Nowy polski film od Netflix. „Fanfik” z pierwszym zwiastunem

"Fanfik" to film w reżyserii Marty Karwowskiej („Tarapaty”, „Tarapaty 2”) z debiutem Alin Szewczyk w roli głównej, zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki Natalii Osińskiej.

O czym będzie „Fanfik”?

Tosia postrzegana jest przez rówieśników jako outsiderka. Jej sposobem na ucieczkę od świata, w którym czuje się zagubiona, jest pisanie internetowych opowieści – fanfików. Gdy w szkole pojawia się nowy uczeń, Leon, w Tośce zaczynają rodzić się nieznane dotąd uczucia. W miarę odkrywania siebie i swojej prawdziwej tożsamości, zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem.

Obok debiutującego w roli głównej Alin Szewczyk (Tośka/Tosiek), w filmie zobaczymy również Dobromira Dymeckiego (Marcin – tata Tośka) i Jana Cięciarę (Leon).

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

„Fanfik”. Bezpieczny, pełen nadziei i czułości świat

Marta Karwowska, reżyserka i współscenarzystka filmu podkreśla, że w tej historii jest dużo nadziei i czułości. – Zależało nam na tym, żeby stworzyć w Fanfiku świat, w którym można poczuć się dobrze i bezpiecznie. Trochę w opozycji do tego, z czym możemy się mierzyć w rzeczywistości – podkreśla.– Tośka poznajemy w momencie, w którym nie jest świadomy swojej tożsamości, więc żyje w ciągłym poczuciu zagubienia. Gdy w końcu odważa się otworzyć na ludzi dookoła, w odpowiedzi dostaje wsparcie i zrozumienie. To nie jest historia o cierpieniu. To jest historia o świecie, w którym chcielibyśmy żyć – opisuje.

Film „Fanfik” zadebiutuje na platformie Netflix już 17 maja.

