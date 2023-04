„Nago. Głośno. Dumnie.” Serial o polskich drag queens na HBO. Kiedy premiera?

„Nago. Głośno. Dumnie”. to pierwsza seria dokumentalna stworzona przez HBO Max, która zostanie pokazana przedpremierowo już pod koniec maja w trakcie 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Na platformie HBO Max będzie można go zobaczyć od 1 czerwca 2023 roku.

„ Nago. Głośno. Dumnie”. – o czym jest serial?

Paweł, szeregowy pracownik banku po czterdziestce, towarzyszy swojemu chłopakowi Gąsiowi w podróży na słynny festiwal burleski w Pradze. Występ gwiazdy wieczoru, ikonicznej Dirty Martini budzi w nim dawno uśpione marzenie o wyjściu na scenę.

„Nago. Głośno. Dumnie”. to serial dokumentalny o grupie polskich drag queens i performerek burleski. Kim Lee, Betty Q, Twoja Stara, Pin up Candy, Red Juliette, Kali Katharsis, Gąsiu, Bunny de Lish i Hieemeras to wielcy indywidualiści. To co ich łączy to miłość do sceny i potrzeba opowiadania swojej historii ciałem.

Postaci, które kreują są owocem długich poszukiwań siebie oraz dowodem na to, że nawet swój największy kompleks można przekuć w największy walor. Społeczność, którą tworzą pozwala im być tym kim chcą. Niestety ta wolność ma swoją cenę. Dzisiejsza Polska to kraj, o którym coraz częściej mówi się w kontekście rasizmu, seksizmu i homofobii. Już trzeci rok z rzędu jest uznana za najbardziej homofobiczne państwo UE.

„Nago. Głośno. Dumnie”. – twórcy

Nowy serial dokumentalny HBO Max Original został wyreżyserowany i napisany przez duet kreatywny Dellfinę Dellert oraz Agnieszkę Mazanek. Za zdjęcia odpowiadają Weronika Bilska, Zuzanna Kernbach oraz Michał Sosna.

Za dźwięk odpowiada Bart Putkiewicz, za montaż Paweł Długołęcki, Klaudia Kowalska, Maria Zuba, a za muzykę – Jan Komar oraz Daniel Sałaciński.

Premiera „Nago. Głośno. Dumnie”. już 1 czerwca 2023 na HBO.

