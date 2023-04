„M jak miłość”, odc. 1726. Marcin przyłapuje żonę na ulicy z kochankiem

Iza wyznaje Anecie, że zdradziła męża i wciąż jest rozdarta między szczęściem, które daje jej Radek i wyrzutami sumienia, że niszczy rodzinę. A gdy Marcin przyłapuje żonę na ulicy z kochankiem, najpierw rzuca się na rywala z pięściami, a później żąda rozwodu i wyprowadza się z domu do biura.

Poza tym Chodakowski odkrywa, gdzie ukrywa się Filip Sowiński i doprowadza w końcu razem z Pawłem do jego zatrzymania przez policję. Tymczasem Piotrek wraca po przeziębieniu do pracy i nagle zaczyna mieć problemy ze zdrowiem, które ukrywa przed Kingą.

Jasiek nadal nie chce wrócić do domu, choć matka błaga, by w końcu pogodził się z ojcem, a rodzina Zduńskich cały czas wspiera chłopaka. Franka uznaje, że Dagmara nie powinna zmuszać syna, by mieszkał z agresywnym, nadużywającym alkoholu ojcem, tylko dlatego, że sama boi się samodzielnego życia.

„M jak miłość”. Opis serialu

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

