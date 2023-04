Te seriale najchętniej Polacy oglądają na Netflix. Lista TOP 10

Netfliksowa biblioteka pełna jest produkcji z całego świata, jednak na listę TOP 10 wpadają tylko dobre, oglądane przez wielu tytuły. W Polsce od jakiegoś czasu królował w zestawieniu serial „Nocny agent”, jednak w tym tygodniu został zdetronizowany. Jaki tytuł wygrywa? Sprawdźcie, co Polacy oglądają najchętniej i wybierzcie coś dla siebie.

Najpopularniejsze w Polsce seriale na Netflix

10. „Little Angel”



Śpiewaj z małym Jasiem i jego rodziną klasyczne oraz nowe piosenki, które wpadają w ucho i pomagają przedszkolakom poznawać świat.



9. „Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu Bostońskiego”



Archiwalne nagrania, wstrząsające rekonstrukcje i wywiady na wyłączność rzucają nowe światło na tragedię i dwóch braci, którzy sterroryzowali całe miasto.



8. „Queenmaker”



Po tragicznym wypadku specjalistka od rozwiązywania problemów postanawia pomóc honorowej prawniczce zostać burmistrzynią - a przy okazji zemścić się na byłym pracodawcy.



7. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



6. „Miłość jest ślepa”, sezon 4.



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



5. „Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



4. „Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



3. „Facet z Florydy”



Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.



2. „Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



1. „Obsesja”



Romans szanowanego londyńskiego chirurga z narzeczoną jego syna przeradza się w erotyczne zauroczenie, które może odmienić ich życie na zawsze. Czytaj też:

Bałagan w związku z finałem 4. sezonu „Love is Blind” na Netflix. W sieci wrzeCzytaj też:

Aktorka z „Sukcesji”: Gdy kręciliśmy 4. sezon serialu, w Polsce zmarł mój ojciec