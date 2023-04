Dziś w „Na Wspólnej”. Ada wsadzi do więzienia katowaną przez męża kobietę?!

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej”. Czy Ada wsadzi do więzienia katowaną przez męża kobietę?!

Basia zamartwia się – jeśli Ada opublikuje artykuł o zabójstwie komendanta MO Rośnika, pani Wanda trafi do więzienia! Smolna obiecuje pisarce i jej córce pomoc prawnika… Tymczasem Ada spóźnia się do pracy. Kiedy w końcu do niej dociera, prosi Smolnego o poważną rozmowę…

Michał już wie, jak przekonać Starską do współpracy!

Igę odwiedza w szpitalu Michał – daje jej w prezencie słuchawki i przeprasza za to, że ją denerwował. Chwilę później do Przybysz przychodzi ciężarna nastolatka – Brygida pożycza książkę i… kradnie nowe słuchawki! Tymczasem Brzozowski zauważa na korytarzu szpitala Starskiego z młodą kobietą w zaawansowanej ciąży. Michał natychmiast idzie z informacją o kochance do Starskiej…

Wojtek odstraszy adoratora Kopciowej?!

Kopciowa z Sokołem spędzają miły wieczór przy naleweczce. Następnego dnia Żaneta postanawia prześwietlić adoratora matki. Zaprasza Zbigniewa na rodzinny obiad. Gdy Sokół z Heleną przychodzą do Szulców, jest bardzo miło. Do chwili, gdy Wojtek zadaje Zbyszkowi kłopotliwe pytanie!

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

„M jak miłość”, odc. 1725. Iza oznajmia Marcinowi, że chce separacjiCzytaj też:

Nie żyje Jani, partnerka Michała Wójcika z Ani Mru-Mru