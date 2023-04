Pierwsze opinie o polskim serialu „#BringBackAlice”. Nie jest najlepiej

Serial „#BringBackAlice” zadebiutował 14 kwietnia. Zapowiadany był jako mroczny i trzymający w napięciu mystery thriller, podążający za kryminalną zagadką. Główną rolę zagrała Helna Englert, a na ekranie pojawili się też m.in. Marieta Żukowska, Jowita Budnik, Sandra Drzymalska, Marcin Stec czy Marcel Opaliński.

Widzowie oceniają serial „#BringBackAlice”. Co piszą?

Po premierowym weekendzie otwarca serialu na HBO Max zaglądamy w komentarze, które dodali widzowie. Niestety nie są one najlepsze. Część widzów stwierdziło, że produkcja przypomina nieco słabszą wersję „Szkoły dla elity” lub „Twin peaks”. Powtarzają się wpisy, w których internauci zarzucają produkcji, że fabularnie nie jest ona niczym nowym. Ponadto pojawiają się opinie, że dźwięk w filmie nie jest na wysokim poziomie i czasami nawet trudno zrozumieć, co mówią bohaterowie.

„Jak dla mnie szału nie ma. Mam wrażenie że to już wszystko było”...; „Można obejrzeć choć ta fabuła gdzieś już kiedyś była”; „Produkcja używała mikrofonów pod dywanem?”; „Obejrzałam ale będę musiała obejrzeć raz jeszcze z napisami”; „Postaci nie są wielowymiarowe – takie klasyczne kalki”; „»Słodkie Kłamstewka« wersja PL” – można przeczytać na facebookowym profilu HBO Max.

Jeżeli i wy mieliście już okazję obejrzeć serial, dajcie nam znać w komentarzach, co o nim sądzicie.

O czym jest serial „#BringBackAlice”?

Serial opowiada historię zaginionej nastolatki, która po roku nieobecności szczęśliwie wraca do domu, do kochającej rodziny i grona przyjaciół. Niestety nic nie pamięta z ostatnich dwunastu miesięcy. Próbuje odnaleźć się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Jednak czuje, że nie wszyscy cieszą się z jej powrotu. Starając się dociec dlaczego, odkrywa, że jej przyjaciół połączył sekret, a przecież tajemnica to najsilniejsza więź... Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry.

Czytaj też:

QUIZ. Zabawne cytaty. W jakim filmie padły?Czytaj też:

Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Ponad 10 świeżych tytułów