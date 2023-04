„#BringBackAlice” dostępny już w HBO Max. O czym jest polski serial?

Produkcja to mroczny i trzymający w napięciu mystery thriller, podążający za kryminalną zagadką, z klimatycznymi zdjęciami Trójmiasta i intrygującą muzyką. Przed kamerą nowe twarze pokolenia Z na czele z charyzmatyczną Heleną Englert w roli Alicji.

O czym jest serial „#BringBackAlice”?

Serial opowiada historię zaginionej nastolatki, która po roku nieobecności szczęśliwie wraca do domu, do kochającej rodziny i grona przyjaciół. Niestety nic nie pamięta z ostatnich dwunastu miesięcy. Próbuje odnaleźć się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Jednak czuje, że nie wszyscy cieszą się z jej powrotu. Starając się dociec dlaczego, odkrywa, że jej przyjaciół połączył sekret, a przecież tajemnica to najsilniejsza więź... Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka – Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry.

Obsada

W obsadzie serialu zobaczymy m.in. Helenę Englert, Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Delę, Stanisława Linowskiego, Bartka Deklewę, Vitalika Havrylę, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską.

Opis dwóch pierwszych odcinków serialu „#BringBackAlice”

Dwa pierwsze odcinki serialu Max Original "#BringBackAlice" są już dostępne w serwisie, kolejne będą pojawiać się w tygodniowych odstępach.

„#BringBackAlice”, odcinek 1

18-letnia influencerka (Alicja) znika bez śladu. Po roku policyjnych poszukiwań zostaje nagle odnaleziona na drodze do Trójmiasta. W szpitalu okazuje się, że straciła pamięć i nie wie co się z nią działo od szalonej imprezy ze znajomymi. Z dziewczyną uparcie próbuje nawiązać kontakt podejrzany chłopak, którego zatrzymuje policja. Alicja odkrywa jak bardzo życie jej przyjaciół i rodziny się zmieniło. Sama też czuje się zagubiona w nowej sytuacji i wracają do niej niepokojące urywki wspomnień.

„#BringBackAlice”, odcinek 2

Alicja dowiaduje się, że młodsza siostra Tomka – Wero zaginęła tego samego dnia co ona. Zataja przed policją, że chłopak ją uprowadził. Zaczyna terapię żeby przypomnieć sobie co się stało rok wcześniej. Ku zaskoczeniu rodziców i znajomych chce wrócić do normalnego życia towarzyskiego. Ciągle jednak męczą ją niepokojące flashbacki. Rodzice z przyjaciółmi organizują jej urodzinową imprezę-niespodziankę, która ujawnia, że nie wszyscy są z nią szczerzy. Relacja między Tomkiem i Paulą robi się intensywna. Tomek kradnie auto spod szkoły Pauli.

