Wszystko, co wiemy o serialu „Harry Potter”. Premiera, obsada, fabuła

W środę 12 kwietnia prezes i dyrektor generalny HBO & Max Content Casey Bloys przekazał, że nowa serial Max Original zagłębi się w każdą z kultowych książek, które fani uwielbiają od wielu lat. Zapewnił też, że będzie to ich „wierna adaptacja”.

Serial o Harrym Potterze. Fabuła

Plotki o serii początkowo mówiły o tym, że będzie się ona skupiać na jednej książce z serii o Harrym Potterze. Bloys wyjaśnił jednak, że projekt trwał będzie przez 10 lat, co wydaje się przeczyć pierwotnej teorii. Bloys obiecał, że gdy jego firma wyruszy w nową przygodę z Harrym Potterem, zrobi to „z pełną starannościa i kunsztem”.

Kiedy premiera serialu o Harrym Potterze?

Oczekuje się, że serial premierowo zobaczymy w 2025 lub 2026 roku. W związku z tym, że Warner Bros. Discovery zapowiedziało przemianowanie platformy HBO Max na MAX, możemy się spodziewać, że wytwórnia będzie chciała uruchomić projekt najszybciej jak to możliwe, aby dać dobry start nowemu otwarciu platformy.

Kto w obsadzie serii o Harrym Potterze?

Na tę chwilę mało prawdopodobne jest, by ktoś został już obsadzony w serii. Wiadomo jednak, że trwają poszukiwania showrunnera produkcji. – Nie korzystaliśmy z usług agencji. Mamy swój wewnętrzny proces, w którym myśleliśmy o różnych ludziach. Teraz, gdy ogłosiliśmy już oficjalnie informację o serialu, zaczniemy sie tym wszystkim zajmować dużo szerzej – zapowiedział Bloys.

Niewykluczone, że w nowym serialu zobaczymy znanych już z tych ról bohaterów – może Daniel Radcliffe, Emma Watson czy Rupert Grint pojawią się na ekranie choćby na krótkie cameo? To byłaby prawdziwa gratka dla fanów serii.

Czy J.K. Rowling będzie zaangażowana w nowy projekt?

Zawiązanie umowy z J.K. Rowling było dla Warner Bros. Discovery z pewnością nie lada wyzwaniem. Ta jednak została już sfinalizowana. Rowling, Neil Blair i Ruth Kenley-Letts są producentami wykonawczymi serialu.

„Zaangażowanie Maxa w zachowanie integralności moich książek jest dla mnie ważne i nie mogę się doczekać bycia częścią tej nowej adaptacji, która pozwoli na stopień głębi i szczegółowości, jaki zapewnia tylko długi serial telewizyjny” – przekazała Rowling w oświadczeniu.

Ile będzie kosztował serial o Harrym Potterze?

Bloys w odpowiedzi na to pytanie zwrócił uwagę na fakt, że HBO Max do tej pory produkowało tak drogie serie jak „Gra o tron” czy „Ród smoka”. – Wyobrażam sobie, że będzie to taka skala, albo nieco wyższa, ale odpowiedź brzmi – wydamy tyle, ile będzie trzeba, aby stworzyć jak najlepszej jakości produkcje – podkreślił.

