HBO pokazało zwiastuny trzech nowych produkcji. Co platforma przygotowała dla widzów?

HBO przygotowało dla swoich widzów produkcje, na które długo czekali. Wśród nich serial oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyen, czwarty sezon produkcji „Detektyw: Kraina nocy” i „The Regime” ze zdobywczynią Oscara Kate Winslet w roli głównej.

„Detektyw: Kraina nocy”

Gdy w Ennis na Alasce zapada długa noc, ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal znika bez śladu. By rozwiązać sprawę detektyw Liz Danvers (Foster) i Evangeline Navarro (Reis), będą musiały skonfrontować się nie tylko z mrokiem wewnątrz siebie, ale także zagłębić się w prawdy pogrzebane głęboko pod wiecznym lodem.

W obsadzie serialu znaleźli się: Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star Lablanc, Aka Niviâna, Anna Lambe oraz Joel D. Montgrand, Christopher Eccleston i John Hawkes. Issa López jest showrunnerką, scenarzystką i reżyserką wszystkich odcinków.

„The Sympathizer”

„The Sympathizer” to serial oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyen. Thriller szpiegowski i międzykulturowa satyra w jednym opowiada o zmaganiach w połowie francuskiego, w połowie wietnamskiego komunistycznego szpiega podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie i wygnaniu w Stanach Zjednoczonych.

Obsada: Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong, Vy Le, Ky Duyen, with Sandra Oh, and Robert Downey Jr.

„The Regime”

„The Regime” (roboczy tytuł „The Palace”) to serial ze zdobywczynią Oscara Kate Winslet w roli głównej. Reżyserują Stephen Frears i Jassica Hobbs, autorem scenariusza jest Will Tracy.

„The Regime” przedstawia rok życia za murami pałacu nowoczesnego europejskiego reżimu, który zaczyna upadać.

Obsada: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton i Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics i Pippa Haywood.

Czytaj też:

HBO rozpoczyna prace nad 2. sezonem „Rodu smoka”! Wiemy, kogo zobaczymy na ekranieCzytaj też:

Quiz ze współczesnego rocka!