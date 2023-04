Z papieru na ekran. Filmowe i serialowe adaptacje bestsellerów, które znajdziesz na Disney+

Już za dwa dni, w piątek 7 kwietnia, na Disney+ pojawi się nowy tytuł. „Małe wielkie historie” to serial oparty na bestsellerowej powieści Cheryl Strayed z Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair i Tanzyn Crawford w obsadzie. Produkcja opowiada historię Clare – pisarki bez sukcesów, która zyskuje poważanie jako redaktorka rubryki z poradami, podczas gdy jej własne życie się rozpada.

Clare poznajemy w momencie, gdy jej małżeństwo z mężem Dannym wisi na włosku, nastoletnia córka Rae ją odtrąca, a po jej niegdyś obiecującej karierze pisarskiej nie zostało niemal nic. Kiedy stary znajomy oferuje jej zostanie felietonistką Dear Sugar, Clare uważa, że nie ma żadnych kompetencji do udzielania rad komukolwiek.

Pomimo niechęci, podejmuje współpracę i szybko zaczyna wracać pamięcią do najważniejszych momentów swojego życia – od dzieciństwa, aż do teraz – odkrywając w niekiedy bolesnych wspomnieniach piękno, siłę i humor. Jej rubryka staje się balsamem dla duszy czytelników oraz jej samej i pokazuje, że nigdy nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, a nasz bagaż doświadczeń może być źródłem siły.

Ekranizacje bestsellerów na Disney+

Z okazji premiery serialu „Małe wielkie historie”, opartego na książce Cheryl Strayed, warto sprawdzić również inne ekranizacje. W Disney+ znajdziemy ich całkiem sporo.

„Rozterki Fleishmana”



Właśnie rozwiedziony 41-letni Toby Fleishman nurkuje w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości. Wtedy znika jego była żona, zostawiając go z dwojgiem małych dzieci i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.



„Złodziejka książek”



Czasy II wojny światowej. Mała Niemka trafia do rodziny zastępczej. Pocieszenie znajduje w czytaniu skradzionych książek.



„Gwiazd naszych wina”



Cierpiąca na raka tarczycy Hazel za namową rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia. Poznaje tam nastoletniego Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą.



„Dziennik cwaniaczka”



Greg Heffley zaczyna naukę w gimnazjum, która jest dla niego nie lada wyzwaniem.



„Kto pod kim dołki kopie”



Niesłusznie oskarżony Stanley trafia do zakładu poprawczego Camp Green Lake.



„Marsjanin”



Po nieudanej ekspedycji Mark zostaje sam na Marsie. Mimo znikomych zapasów oraz zerwanej łączności z dowództwem mężczyzna stara się przetrwać w trudnych warunkach.Czytaj też:

