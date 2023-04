10 najlepiej ocenianych koreańskich serii na Netflix

10. „Hwa yu gi”



Pewne egoistyczne mityczne stworzenie pożąda ogromnej potęgi, ale okazuje się, że jest zdane na łaskę kobiety, która widzi stworzenia z innych światów.



9. „Dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden”



Gdy marzenia wydają się nierealne, uprawiająca szermierkę ambitna nastolatka spotyka młodego, pracowitego mężczyznę, który chce odbudować swoje życie.



8. „Jutro”



Młody mężczyzna, który przypadkowo stał się pół człowiekiem, pół duchem, zostaje zatrudniony przez firmę ponurych żniwiarzy w zaświatach do wykonywania misji specjalnych.



7. „Vincenzo”



Pracujący dla włoskiej mafii prawnik odwiedza kraj swojego pochodzenia — Koreę Południową. Tam postanawia wymierzyć sprawiedliwość potężnemu konglomeratowi.



6. „Niezwykła prawniczka Woo”



Znakomita prawniczka Woo Young-woo stawia czoła wyzwaniom na sali sądowej i poza nią jako nowicjuszka w uznanej kancelarii adwokackiej i kobieta w spektrum autyzmu.



5. „Stranger”



Pozbawiony empatii prawnik i odważna pani detektyw próbują rozwikłać sprawę morderstwa, lawirując w świecie przeżartej korupcją polityki.



4. „Mr. Sunshine”



Młody chłopak, który trafił do USA po ekspedycji na wyspę Ganghwa w 1871 roku, wraca do Korei w przełomowym punkcie historii i zakochuje się w arystokratce.



3. „It's Okay to Not Be Okay”



Antyspołeczna pisarka i bezinteresowny opiekun ze szpitala psychiatrycznego, którym nigdy nie było po drodze z miłością, wzajemnie leczą swoje emocjonalne rany.



2. „Crash Landing on You”



Południowokoreańska bogaczka przypadkiem ląduje w Korei Północnej — i w życiu pewnego żołnierza, który postanawia pomóc jej się ukryć.



1. „Alchemia dusz”



Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.Czytaj też:

