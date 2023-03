Kolejne zawirowania w „M jak miłość”. Marcin wybaczy Izie?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co w nowym odcinku „M jak miłość”?

Jagoda niecierpliwie czeka na wynik testu DNA. W końcu przekazuje Staszkowi dobrą wiadomość, że jest jej biologicznym ojcem. Poza tym razem z Tadeuszem dziewczyna pomaga lokalnej policji w zatrzymaniu pirata drogowego, który doprowadził do wypadku, wjeżdżając w auto księdza. Nastepnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Z kolei Kisielowa odkrywa, że Modry w młodości występował w teatrze i namawia seniora, by razem z Barbarą przygotował sztukę, którą mieszkańcy okolicy wystawią z okazji 400 – lecia regionu. Marcin wraca do Izy po nocy spędzonej poza domem zraniony, ale gotów dać ich małżeństwu kolejną szansę. Później Chodakowski opowiada o swoich problemach Barbarze, prosząc seniorkę o radę, a następnie odwiedza Radka w jego domu uprzedzając chłopaka, by odtąd trzymał się od jego żony z daleka. A w finale Marcin prosi Izę, by zostawiła pracę i wróciła z nim do rodziny.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

