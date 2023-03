Na SkyShowtime w kwietniu pojawi się kilka dobrych seriali i filmów. Rozpiska premier

SkyShowtime zadebiutował w Polsce 14 lutego 2023 roku i od tego czasu co miesiąc zaskakuje widzów świeżymi, dobrymi tytułami ze świetną obsadą. Co nowego zadebiutuje w kwietniu? Sprawdźcie rozpiskę.

SkyShowtime. Co nowego na platformie w kwietniu?

„Grease: Rise of the Pink Ladies”



Akcja tego rozśpiewanego serialu toczy się 4 lata przed fabułą kultowego Grease. W 1954 roku, nim rock’n’roll stał się modny, a gang T-Birds zaczął być uważany za najfajniejszy w szkole, cztery zbuntowane outsiderki postanawiają zacząć żyć na swoich zasadach. Ich bunt szybko wywołuje w szkole moralną panikę, która na zawsze zmieni liceum Rydell High.



„Drift – Partners in Crime”



Już jako dzieci bracia Ali i Leo kochali wyścigi i szybkie samochody. Dziś są policjantami patrolującymi niemieckie autostrady i wiedzą, jak zachować zimną krew podczas pościgu za podejrzanymi przy prędkości ponad 240 km na godzinę. Razem walczą z przestępczością na niemieckich autostradach – od nieuczciwej organizacji ukrytej w strukturach policji, poprzez nielegalnych handlarzy, uciekających rabusiów, aż po włoską mafię. Jednak gdy nieoczekiwanie Leo zakochuje się w byłej dziewczynie Alego, Marii, ich braterska więź zostaje wystawiona na próbę.



„Prawo i porządek”, sezon 22.



Legendarny, nagrodzony Emmy producent i twórca Dick Wolf powraca z nowym sezonem serialu Law & Order. Kontynuując swoje dziedzictwo, przedstawia w serialu sprawy inspirowane najgłośniejszymi współczesnymi wydarzeniami ze świata. Na ekranie oglądamy nowe gwiazdy i uwielbiane przez fanów postacie. Nowe sezony serialu zachowują klasyczny podział na dwie części – jedną o policjantach prowadzących dochodzenie i jedną o adwokatach wymierzających sprawcom karę.



„Starosta Kingstownu”



Mayor of Kingstown, serial nominowanego do Oscara Taylora Sheridana i Hugh Dillona, opowiada o rodzinie McLusky, która rozdaje karty w Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Główne role grają nominowany do Oscara Jeremy Renner i laureatka tej statuetki Dianne Wiest. Serial porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości, wychodzących na światło dzienne za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie.



„Rabbit Hole”



Serial z gatunku thrillerów szpiegowskich, opowiada historię Johna Weira (Kiefer Sutherland), mistrza przebiegłości w świecie korporacyjnego szpiegostwa, który zostaje wrobiony w morderstwo przez potężne siły mające zdolność wpływania na masy i kontrolowania ich.



„Nope”



Nowy horror zdobywcy Oscara Jordana Peele’a Nope to mroczna opowieść będąca połączeniem osobliwego science fiction i złożonego thrillera społecznego. Film odsłania zalążki przemocy, ryzyka i oportunizmu, które są nierozerwalnie związane z romantyczną historią amerykańskiego Zachodu... i z samym show-biznesem. W najnowszym fi lmie Peele ponownie łączy siły ze zdobywcą Oscara Danielem Kaluuyą, któremu na ekranie towarzyszą Keke Palmer i nominowany do Oscara Steven Yeun. Grają oni mieszkańców osamotnionego wąwozu w głębi Kalifornii, którzy stają się świadkami osobliwego, mrożącego krew w żyłach odkrycia.Czytaj też:

Film „John Wick 4” rozbił bank. Najlepsze otwarcie w Polsce i na świecieCzytaj też:

Dorota Szelągowska otworzyła się na temat przemocowego ojczyma. „Jest złym człowiekiem”