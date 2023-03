W „Na Wspólnej” przełomowe wyniki badań Gucia i niezręczna erotyczna sytuacja Weroniki i Antosi

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Paweł, czekając na wyniki badań synka Maślikowskich, prosi Beatę żeby pojechała do domu i wreszcie odpoczęła. Na osobności pyta Emila, czy jest gotowy zniknąć z ich życia… Jakiś czas później onkolog przekazuje Wójcikom wspaniałą wiadomość – jest pełna zgodność genowa! Mały Oliwier może być dawcą szpiku dla Gucia! Szczęśliwa Beata wtula się w Pawła…

Wkurzona Weronika dzwoni do Nalepy i upomina go, że miał być u niej na mediacjach z panem Antonim. Szykujący się do operacji Lew bezceremonialnie ucina rozmowę. Roztocka ma o nim jak najgorsze zdanie. Nieoczekiwanie zjawia się u niej Jan i przeprasza obrażoną na niego Weronikę. Para wraca do domu całując się gorąco i rozbierając. Tam… wpadają na kochających się Antosię i Dawida. Sytuacja jest bardzo

Michał, będąc w biurze Starskiego, słyszy jego ostrą rozmowę telefoniczną. Zaniepokojony Brzozowski prosi o pomoc Igora, który ma znajomego w wywiadzie gospodarczym… Tymczasem Iga jest podłamana – poszukiwania kilkuletniej dziewczynki utknęły w martwym punkcie. O ciężarną Przybysz, która jest u kresu sił, troszczy się jedynie Robert.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Radio Maryja skrytykowało Roksanę Węgiel. „Pismo Święte nie jest supermarketem”Czytaj też:

Kiedyś oglądała ich cała Polska. Jak dziś wyglądają bohaterowie „Lokatorów”?