Dobre nowości w kwietniu na Disney+. Sprawdzamy, co pojawi się na platformie

Nie zabraknie adaptacji literackich, w tym wyczekiwanego „Piotrusia Pana i Wendy”, w którym klasyczna opowieść J.M. Barriego zostanie przedstawiona nowemu pokoleniu, a w czarny charakter wcieli się Jude Law.

Natomiast w serialu „Małe wielkie historie”, opartym na bestsellerowej książce Cheryl Strayed, Kathryn Hahn wciela się Clare – pisarkę bez sukcesów, która zyskuje poważanie jako redaktorka rubryki z poradami, podczas gdy jej własne życie rozpada się na kawałki.

Ponadto widzowie mogą zanurzyć się w mrocznym świecie mafii w „The Good Mothers”, nowym włoskim serialu Disney+ o kobietach, które zwróciły się przeciwko swoim mafijnym rodzinom i próbowały obalić je od środka.

Nowości na Disney+ w kwietniu

„Piotruś Pan i Wendy” – 28 kwietnia



Opowieść o Wendy Darling, dziewczynce, która nie chce pójść do szkoły z internatem, i Piotrusiu Panu, chłopcu, który nie chce dorosnąć. Wendy razem z Piotrusiem, braćmi i małą wróżką Dzwoneczkiem, leci do magicznej krainy, Nibylandii. Spotyka tam nikczemnego przywódcę piratów, Kapitana Haka i przeżywa ekscytującą przygodę, która odmieni jej życie.



„Małe wielkie historie” – 7 kwietnia



Oparty na bestsellerowej książce Cheryl Strayed serial „Małe wielkie historie” opowiada o kobiecie, której małżeństwo ledwo zipie, której córka prawie z nią nie rozmawia i której kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc przyjaciółka proponuje jej przejęcie rubryki z poradami, Clare uważa, że nie nadaje się do tej pracy… choć może mieć kwalifikacje.



„The Good Mothers” – 5 kwietnia



Zainspirowany prawdziwą historią serial „The Good Mothers” to wielowątkowa opowieść, której bohaterkami są trzy kobiety: Denise (Gaia Girace) - córka Lei Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) i Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), urodzone w jednej z najgroźniejszych rodzin włoskiej mafii. Pokazuje on między innymi ich odwagę w przeciwstawieniu się ‘Ndranghecie i próbę zniszczenie jej od środka. Na pomoc przyjdzie im prokurator Anna Colace (Barbara Chichiarelli), która właśnie przybyła do Kalabrii. Funkcjonariuszka uważa, że to właśnie kobiety są kluczowe, aby pokonać klany ‘Ndrangheta. Strategia wiąże się jednak z dużym ryzykiem, ponieważ 'Ndrangheta jest dobrze znana ze swoich podstępnych działań i budzącej strach brutalności. Serial „The Good Mothers” podąża za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się spod kontroli przestępców, współpracy z władzami i zapewnienia swoim dzieciom nowej przyszłości.



„Sam z Saksonii” – 26 kwietnia



Serial oparty jest na niezwykłej, prawdziwej historii Samuela Meffire’a, pierwszego czarnoskórego policjanta w Niemczech Wschodnich. Trzymający w napięciu serial podąża za Samem w jego nieustannym poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi i walce o sprawiedliwość z wszechwładnym systemem. W serialu poznamy jego dzieciństwo jako outsidera, ukształtowanego przez morderstwo ojca, jego gwałtowny rozwój jako symbolicznej postaci i medialnej sensacji nowych Niemiec, aż po upadek i ucieczkę jako wroga państwowego numer jeden. Niezwykle emocjonalny i porywający serial wyprodukowany przez zdobywcę nagrody Emmy Jörga Wingera i Tyrona Rickettsa ukazuje nowe spojrzenie na Niemcy i jednocześnie zaskoczy oraz wzruszy.



„Jak poznałam twojego ojca” – 19 kwietnia



Dorosła Sophie opowiada synowi, jak poznała jego ojca. Jej opowieść przenosi nas do czasów nam współczesnych. Młoda Sophie wraz z przyjaciółmi próbuje zrozumieć kim jest, czego chce od życia i jak zakochać się w epoce aplikacji randkowych oraz nieograniczonych możlwości.



„Will Trent” – 5 kwietnia



Agent specjalny Will Trent z Biura Śledczego Georgii (GBI) po narodzinach został porzucony i musiał przejść przez trudny okres dojrzewania w przeciążonym systemie opieki zastępczej w Atlancie. Jednak teraz, wiedziony determinacją, by wykorzystać swój unikalny punkt widzenia i upewnić się, że nikt nie zostanie porzucony tak, jak on, Will Trent ma najwyższy wskaźnik rozwiązanych spraw w GBI.



„Z pamiętnika samotnej alkoholiczki” – 12 kwietnia



Samantha Fink od półtora roku nie pije. W końcu stwierdza, że ma co świętować. Jednak szybko przekonuje się, że czasem los ma inne plany. Sam musi nauczyć się reagować na zmiany, znosić dyskomfort i może nawet cieszyć się życiem.



„Ślicznotka: Historia Brooke Shields” – 3 kwietnia



Aktorka, modelka i ikona Brooke Shields odkrywa swoją moc po tym, jak była zseksualizowaną młodą dziewczyną. Pokazuje niebezpieczeństwa i triumfy zdobywania podmiotowości we wrogim świecie.



„Arranged” – 13 kwietnia



„Best in Bridal” – 13 kwietnia

Program opowiada o dwóch sklepach ślubnych w Illinois, prowadzonych przez byłych przyjaciół, którzy rywalizują o lepszą pozycję w ekscytującym świecie handlu detalicznego sukniami ślubnymi.



„Bride and Prejudice” – 13 kwietnia



Fabuła oparta jest na powieści Jane Austen „Duma i uprzedzenie”. Jaya (Namrata Shirodkar), Maya (Meghna Kotari) i Lakhi (Peeya Rai Choudhuri) to trzy siostry Lality. Ich matka jest zdeterminowana, aby wydać swoje córki za poważanych i zamożnych mężczyzn. Na weselu przyjaciela, Lalita poznaje Willa Darcy’ego (Martin Henderson), przystojnego i zamożnego Amerykanina, pracującego w rodzinnym biznesie hotelarskim, który przyjechał do Amritsaru ze swoim wieloletnim przyjacielem Balrajem (Naveen Andrews) i jego siostrą Kiran (Indira Varma).



„Broke-Ass Bride” – 13 kwietnia



„Broke-Ass Bride" – 13 kwietnia

