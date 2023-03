Premiery na Netflix w kwietniu. Rozpiska nowych seriali i filmów

Wiosną na Netflix zobaczymy nową produkcję studia A24, a w niej parę nieznajomych w pełnym czarnego humoru serialu „Awantura”. Przeniesiemy się również do Marsylii lat 40. XX wieku w „Przez Ocean” oraz wpakujemy się w mordercze poszukiwanie skarbu z „Facetem z Florydy”. Na Netflix swoją premierę będzie miał nowy film twórców „Harrego Pottera i Kamienia Filozoficznego” – „Chupa” i historia wojownika próbującego zjednoczyć swój kraj w „Siedmiu królów musi umrzeć”.

Wśród polskich nowości znajdziemy film „Gorzko, Gorzko!” z gwiazdorską obsadą, „Mistrz” z Piotrem Głowackim w roli głównej oraz „Kryptonim: Polska”, który tego samego dnia trafi na Netflix w innych krajach.

Lista nowości na Netflix w kwietniu 2023

„Awantura” – 6 kwietnia



Incydent przemocy drogowej, w którym uczestniczy dwoje nieznajomych, wywołuje konflikt, który wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Przez ocean” – 7 kwietnia



Marsylia, lata 40. XX wieku. Dwoje Amerykanów i ich sojusznicy pomagają artystom, pisarzom oraz innym uchodźcom uciec z Europy w czasach II wojny światowej.



„Łasuch”, sezon 2. – 27 kwietnia



Wyjątkowy chłopiec, jelonek Gus, zostaje uwięziony przez Ostatnich Ludzi. W ucieczce chce pomóc także niedawno poznanym hybrydom. Nie mają wiele czasu.



„Facet z Florydy” – 13 kwietnia



Skompromitowany i zadłużony gliniarz wraca na rodzinną Florydę, żeby zrealizować podejrzaną misję, po czym pakuje się w mordercze poszukiwanie skarbu.



„Małżeństwo po indyjsku”, sezon 3. – 21 kwietnia



Swatka Sima Taparia pomaga znaleźć miłość kolejnym gotowym na małżeństwo singlom z Londynu i Nowego Delhi, przy okazji sprowadzając ich na ziemię.



„Pracujące mamy”, sezon 7. – 26 kwietnia



W finałowym sezonie Kate i przyjaciółki szukają równowagi między zawodowymi sukcesami a spełnieniem w życiu osobistym. Nie jest łatwo, ale śmiech pomaga.



„Siedmiu królów musi umrzeć” – 14 kwietnia



Po śmierci króla Edwarda wojownik Uhtred z Bebbanburga i jego towarzysze podróżują przez rozdartą Anglię z nadzieją, aby wreszcie ją zjednoczyć.



„Chupa” – 7 kwietnia



Podczas wizyty w Meksyku samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem mieszkającym na ranczu jego dziadka, co staje się początkiem wspaniałej przygody.



„Gorzko, gorzko!” – 26 kwietnia



Nieustępliwy podrywacz przekonany, że może zdobyć serce każdej kobiety, bierze na cel nieznajomą, która wkrótce ma wyjść za syna ambitnego polityka.



„Power Rangers: Once & Always” – 19 kwietnia



Rita Odraza powraca i powstrzymać mogą ją tylko Power Rangers. Ale czy po 30 latach drużyna nadal ma siłę ratować świat?



„Przewodnik po miłości” – 21 kwietnia



Amerykanka pracująca w biurze podróży trafia do Wietnamu, gdzie pewien niezależny przewodnik otwiera jej oczy na piękno pełnego przygód życia.



„Och, Belinda” – 7 kwietnia



Idealne życie młodej aktorki staje na głowie, gdy zgadza się zagrać w reklamie — i nagle zostaje przeniesiona do świata swojej bohaterki.



„Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu Bostońskiego” – 12 kwietnia



Archiwalne nagrania, wstrząsające rekonstrukcje i wywiady na wyłączność rzucają nowe światło na tragedię — i dwóch braci — którzy sterroryzowali całe miasto.



„Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki”, sezon 2. – 13 kwietnia



Szef Bobas opuszcza Korporację Bobas i razem z Tiną zakłada start-up mający podbić rynkową niszę — segment „trudnych" dzieci, które niełatwo pokochać.



„Ada Bambini, naukowczyni”, sezon 4. – 22 kwietnia



Do drużyny naukowców — Ady, Ignasia i Rózi — dołącza w tym sezonie Benny B., który ma świetne pomysły i niesamowitego psa robota.



„Kryptonim: Polska” – 12 marca



Nacjonalista z Warszawy nawiązuje zakazany romans z zaangażowaną aktywistką lewicową, co prowadzi do wielu niespodziewanych zdarzeń.



„Upadek królestwa”, sezon 5. – 1 kwietnia



Choć w Anglii od lat panuje pokój, Uhtred jest przekonany, że problemy czają się tuż za rogiem. Jego przeczucie lada moment ma się potwierdzić.



„Mistrz”– 9 kwietnia



Uwięziony w obozie koncentracyjnym Auschwitz mistrz boksu walczy o życie, stając się symbolem nadziei dla towarzyszy niedoli.Czytaj też:

