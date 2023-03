Ujawniamy nowości Netfliksa na 2023 rok. Wiemy, kto zagra Pana Samochodzika!

Od początku swojej działalności nad Wisłą, Netflix wyprodukował już około 40 polskich filmów i seriali, a od 2018 roku stworzył ponad 3500 miejsc pracy przy produkcjach własnych. Już w tym roku kolejne polskie tytuły będzie mógł oglądać cały świat.

Nadchodzące w tym roku polskie filmy i seriale to ukłon w stronę rodzimej kultury oraz różnorodności gatunkowej. Widzowie przeżyją z bohaterami rodzinne emocje, sensacyjne intrygi i sekrety, nastoletnie dylematy, kobiecą odwagę czy trudne procesy poszukiwania własnej tożsamości. Wśród premier znajdą się również historie inspirowane znanymi polskimi powieściami mających rzesze fanów w całej Polsce.

Polskie seriale i filmy na Netfliksie w 2023 roku

W tym roku na Netfliksie zobaczymy nowego „Znachora” z Leszkiem Lichotą w głównej roli. Pojawi się też zapowiadany już wcześniej „Pan Samochodzik i Templariusze”, w którym w główną rolę wcieli się Mateusz Janicki. Arkadiusz Jakubik z kolei zagra w serialowej adaptacji książki Jakuba Żulczyka, zatytułowanej „Informacja zwrotna”. Co jeszcze czeka fanów polskich produkcji? Przejrzyjcie listę.

„Absolutni debiutanci” – polski serial coming of age



Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Gdy na horyzoncie pojawi się nieznajomy z obozu sportowego, bohaterowie przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą wolność. To ostatnie takie wakacje.

Reżyseria: Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha

Obsada: Martyna Byczkowska, Bartłomieja Deklewa, Jan Sałasiński



„Dzień matki” – polski film akcji



Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić. Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

Reżyseria: Mateusz Rakowicz

Obsada: Agnieszka Grochowska



„Infamia” – polski serial dramat



Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka i jej rodzina przeprowadzają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie, balansując między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi romskimi zasadami.

Reżyseria: Anna Maliszewska, Kuba Czekaj

Obsada: Zofia Jastrzębska, Sebastian Łach, Magdalena Czerwińska, Kamil Piotrowski



„Informacja zwrotna” – serial character drama, kryminał



Adaptacja książki Jakuba Żulczyka pt. „Informacja zwrotna”. Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna.

Reżyseria: Leszek Dawid

Obsada: Arkadiusz Jakubik i Jakub Sierenberg



„Fanfik” – film, coming of age



Film powstał na podstawie bestsellerowej książki Natalii Osińskiej o tym samym tytule. Tosia to młoda osoba mierząca się z rolą, jaką narzuca jej otoczenie. Przez rówieśników uważana jest za outsidera. Z czasem odkrywa swoją tożsamość i zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem. Fanfik to historia o dojrzewaniu, poznawaniu samego siebie i oswajaniu świata.

Reżyseria: Marta Karwowska

Obsada: Alin Szewczyk, Jan Cięciara, Dobromir Dymecki



„Freestyle” – film sensacyjny



Diego, uliczny raper po odwyku zrywa z dilerką i koncentruje na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą odrzucając krążące wokół pokusy łatwego hajsu. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diego pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu złoty i szybki biznes. Diego podejmuje wyzwanie; interes załatwi sprawę długu i raz na zawsze pozwoli mu odciąć się od przeszłości. Czy Diego wyjdzie z tego cało? Niełatwo pływać w bagnie - czarne chmury zbierają się na niebie, a pętla na szyi zaciska.

Reżyseria: Maciek Bochniak

Obsada: Maciej Musiałowski



„Fenomen” – film, science-fiction



Nastoletnia Ala dorasta na prowincji. Pewnego dnia przez przypadek odkrywa, że potrafi władać grawitacją, a jej życie wywraca się do góry nogami. Nagle jest ścigana przez wojsko i zmuszona do ucieczki z domu. Dowiaduje się jednak, że jej zaginiona przed laty starsza siostra Lena żyje i postanawia ją odnaleźć, wierząc że w rodzinnej przeszłości znajduje się klucz do rozwiązania zagadki jej niezwykłej mocy. Spotkanie sióstr będzie początkiem wielkiej przygody, ale szybko okazuje się, że obie dziewczyny stanowią potencjalne narzędzie do stworzenia legendarnej i potężnej broni…

Reżyseria: Maciej Barczewski

Obsada: Katarzyna Gałązka, Karolina Bruchnicka



„Gorzko, gorzko!” – film, komedia romantyczna



Nieustępliwy podrywacz przekonany, że może zdobyć serce każdej kobiety, bierze na cel nieznajomą, która wkrótce ma wyjść za syna ambitnego polityka.

Reżyseria: Tomasz Konecki

Obsada: Mateusz Kościukiewicz, Rafał Zawierucha, Zofia Domalik, Agnieszka Więdłocha, Edyta Olszówka, Marcin Perchuć, Cezary Pazura



„Operacja Soulcatcher” – film, kino akcji



„Kieł” kiedyś pracował dla polskich służb zwalczających terroryzm, a obecnie to najemnik działający na zlecenie prywatnej firmy wojskowej. Wraz ze swoim bratem Piotrem przyjmuje lukratywną misję w kraju, w którym rządzi lokalny watażka. Choć zadanie na pozór jest proste, to okazuje się, że muszą się zmierzyć z niebezpieczną eksperymentalną bronią.

Reżyseria: Daniel Markowicz

Obsada: Piotr Witkowski, Jacek Koman, Mariusz Bonaszewski, Jacek Poniedziałek Aleksandra Adamska, Sebastian Stankiewicz, Michalina Olszańska



„Pan Samochodzik i templariusze” – film przygodowy



Film na podstawie książek Zbigniewa Nienackiego. Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów.

Reżyseria: Antoni Nykowski

Obsada: Mateusz Janicki, Piotr Sega, Kalina Kowalczuk, Olgierd Blecharz



„Znachor” – film dramat



Film na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pt. “Znachor”. Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.

Reżyseria: Michał Gazda

Obsada: Leszek Lichota, Maria Kowalska, Ignacy Liss, Anna Szymańczyk oraz Mirosław Haniszewski, Mikołaj Grabowski, Izabela Kuna, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Łukasz Szczepanowski



„Miłość do kwadratu bez granic” – film, komedia romantyczna



Enzo oświadcza się Monice. Zanim jednak powiedzą sobie “tak”, on musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, a ona z problemami związanymi z objęciem nowego stanowiska w szkole. Czy ich miłość zdoła pokonać kolejne przeszkody?

Reżyseria: Filip Zylber

Obsada: Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk

Zagraniczne premiery na Netflix w 2023 roku

Widzowie Netfliksa w nadchodzących miesiącach będą mogli poznać też dalsze losy bohaterów globalnych hitów, jak i zupełnie nowe światowe produkcje. Wiemy już, kiedy spodziewać możemy się nowego „Wiedźmina” i wyczekiwanego serialu „Berlin”, a także czegoś świeżego ze świata Bridgertonów.

„Tyler Rake 2” – film thriller, kino akcji, premiera: 16 czerwca 2023 roku



Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake’a w filmie „Tyler Rake 2”, kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix „Tyler Rake: Ocalenie”. Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

Reżyseria: Sam Hargrave

Obsada: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili



„Rebel Moon” – film science fiction, kino akcji, premiera: 22 grudnia 2023 roku



Kiedy spokojna kolonia na krańcu galaktyki zostaje zagrożona przez armię despotycznego Regenta Balisariusa, młoda kobieta z tajemniczą przeszłością zostaje wysłana w poszukiwaniu wojowników z sąsiednich planet, którzy pomogą im stanąć do walki.

Reżyseria: Zack Snyder

Obsada: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, with Charlie Hunnam and Anthony Hopkins as the voice of "Jimmy". Also starring Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Staz Nair, Sky Yang, Rhian Rees, E. Duffy, Charlotte Maggi



„Matka” – film, thriller, premiera: 12 maja 2023 roku



Zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej, uciekając przed groźnymi ludźmi

Reżyseria: Niki Caro

Obsada: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Omari Hardwick, Paul Raci, Lucy Paez



„Lupin”, część 3. – serial sensacyjny, kryminał, thriller, premiera: 2023 rok



Ukrywający się Assane żyje z dala od żony i syna. Nie może jednak pogodzić się z ich cierpieniem i postanawia wrócić do Paryża, gdzie składa im szaloną propozycję – proponuje, że opuszczą Francję i zaczną nowe życie gdzie indziej. Jednak duchy przeszłości za sprawą nieoczekiwanego powrotu rujnują te śmiałe plany.

Reżyseria: Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) i Xavier Gens

Obsada: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella



„Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” – serial dramat, premiera: 4 maja 2023 roku



Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie „Bridgertonów”

Reżyseria: Tom Verica

Obsada: India Ria Amarteifio, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Sam Clemmett, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Michelle Fairley, Hugh Sachs



„Griselda” – serial thriller, oparty na faktach, premiera: 2023 rok



Serial inspirowany życiem Griseldy Blanco, przebiegłej i ambitnej kolumbijskiej businesswoman, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii. Blanco była oddaną matką oraz charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności. Potrafiła odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek „matki chrzestnej”.

Reżyseria: Andrés Baiz

Obsada: Sofia Vergara, Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Martin Rodriguez, Alberto Ammann, Christian Tappan, Diego Trujillo, Paulina Dávila, Gabriel Sloyer, Juliana Aidén Martinez, José Zúñiga



„Fubar” – serial dramatyczny, kino akcji, komedia, premiera: 25 maja 2023 roku



Odkrycie rodzinnej tajemnicy skłania agenta CIA będącego o krok od emerytury do powrotu w teren w celu wykonania ostatniego zadania. Ten komediowy serial akcji opowiada o uniwersalnych relacjach rodzinnych na tle międzynarodowych rozgrywek szpiegowskich.

Twórca / producent wykonawczy: Nick Santora

Obsada: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle, Andy Buckley i Jay Baruchel



„Berlin” – serial dramat, kino akcji, premiera: grudzień 2023 roku



Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Berlin przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie dał się uwięzić jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej niezwykłych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy jeden z trzech gangów, z którymi kiedykolwiek dokonywał napadów.

Reżyseria: Albert Pintó, David Barrocal, Geoffrey Cowper

Obsada: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña, Joel Sanchez



„Wiedźmin”, sezon 3. – serial fantasy, premiera: lato 2023 roku



Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt zabiera ją z Cintry, żeby znaleźć dla niej bezpieczną kryjówkę. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed każdym zagrożeniem. Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mają być bezpieczni i zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.

Reżyseria: Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere i Bola Ogun

Obsada: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch i Kaine Zajaz



„The Killer” – film thriller, kino akcji, premiera: 10 listopada 2023 roku



Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której — jak utrzymuje — nie ma nic osobistego.

Na podstawie serii komiksów Zabójca autorstwa Alexisa Nolenta (tworzącego pod pseudonimem Matz) i rysownika Luca Jacamona wydanych w języku francuskim przez wydawnictwo Casterman.

Reżyseria: David Fincher

Obsada: Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte i Tilda SwintonCzytaj też:

