Artur z „M jak miłość” okaże się „damskim bokserem”?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

W pooprzednim odcniku jak zwykle nie zabrakło emocji. Maria i Magda padły ofiarą człowieka, który wcześniej pobił swoją żonę. Budzynski postanawia pomóc Julii, a do prawnika i jego żony docierają informacje, że matka Nadii nie żyje.

„M jak miłość” – nowy odcinek

Ewa odmawia wypłacenia części wynagrodzenia Klaudii, skoro nie nakłoniła Łukasza do zdrady. Uwodzicielka postanawia ją za to ukarać. Kobieta donosi o intrydze lekarki i Argasińskiego. A gdy o podstępie Kalinowskiej dowiaduje się również Maria, otwarcie grozi koleżance. Kisielowa z Żakiem, widząc później na twarzy Rogowskiej ślady pobicia, dochodzą do wniosku, że przyjaciółka padła ofiarą przemocy domowej, a damskim bokserem jest Artur.

Marta wyznaje siostrze, że wróciła do prokuratury i prowadzi jedno z poważniejszych śledztw. Tymczasem bandyci, których ściga, postanawiają wpłynąć na prawniczkę poprzez jej rodzinę i zastawiają sprytną pułapkę na Anię.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

