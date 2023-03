Nowości na Netflix w tym tygodniu. Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie

„Koci domek Gabi”, sezon 7. – poniedziałek



Gabi to 11-letnia dziewczynka, która uwielbia koty. Jej najlepszym przyjacielem jest kocur Fred, a ulubioną zabawką – fantastyczny koci domek, w którym każdy pokój urządzono bardzo starannie. Dzięki magicznym uszkom Gabi może zmniejszać się do rozmiaru mikro i spędzać czas z mieszkańcami kociego domku.



„Zgubiliśmy swoich ludzi” – wtorek



Katastrofa! Wszyscy ludzie na Ziemi zniknęli! Wybierz się w podróż do centrum wszechświata z rozpieszczonymi zwierzakami – Pudem i Mniam – aby naprawić ten błąd.



„Niewidzialne miasto” – środa



Prowadzący sprawę morderstwa detektyw zostaje wciągnięty w wojnę widzialnego świata z podziemnym królestwem zamieszkałym przez mityczne stworzenia.



„Jego królestwo” – środa



Gdy jego rywal zostaje zamordowany, telewizyjny pastor wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o fotel prezydenta i wykorzystuje życiową szansę. Policja wszczyna śledztwo.



„Waco: Amerykańska apokalipsa” – środa



Ten serial dokumentalny zawiera niepublikowany wcześniej materiał z głośnego 51-dniowego starcia między agentami federalnymi i uzbrojoną grupą religijną w 1993 roku.



„Nocny agent” – czwartek



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.



„Miłość jest ślepa” – piątek



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Złodzieje na pokładzie” – piątek



Stewardesa i jej chłopak muszą ukraść pudełko z diamentami, aby spłacić dawny dług – ale ich plan przeradza się w chaos, gdy samolot zostaje porwany. Czytaj też:

